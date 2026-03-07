堂本剛『with MUSIC』に初登場！シンガーソングライターとしてデビューしてからの24年間を振り返る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

堂本剛が、3月7日22時より放送の日本テレビ系『with MUSIC』に初登場。番組MCの有働由美子・松下洸平とともに、シンガーソングライター・堂本剛のキャリアを振り返る。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

.ENDRECHERI.「ソメイヨシノ」「MYND」

≠ME「排他的ファイター」

MONSTA X「Do What I Want」

YUTA「EMBER」

※アーティスト名50音順

■堂本剛がカラオケでよく歌う同年代の国民的バンドとは？

番組では、堂本 剛が2002年にシンガーソングライターとしてデビューしてからの軌跡を、24年間に及ぶ年表とともに紹介。“.ENDRECHERI.”の名前の由来や、込めた想いなども語る。

さらに、カラオケでよく歌うという同年代の国民的バンドの名前が飛び出す場面も。

スタジオでは「ソメイヨシノ」と「MYND」2曲の豪華ライブを披露。

■歌唱アーティストは≠ME、MONSTA X、YUTAの3組

先日結成7周年を迎え、記念ライブでは約3万人を熱狂の渦に巻き込んだ指原莉乃プロデュースアイドル・≠MEが『with MUSIC』に初登場。最新曲「排他的ファイター」をパフォーマンスする。

2025年にデビュー10周年を迎え、現在、日本を含む20都市以上を巡る4回目のワールドツアー真っ只中のMONSTA Xが『with MUSIC』に初登場。ビルボードアルバムチャート上位にもランクインした、海外でも話題の「Do What I Want」を届ける。

東方神起、少女時代を擁するSMエンタテインメントに所属し、NCTメンバーとして活躍する、Instagramフォロワー数日本人男性アーティスト1位のYUTAが登場。最新曲「EMBER」を披露する。

■番組情報

日本テレビ系『with MUSIC』

03/07（土）22:00～22:54

MC：有働由美子

アーティストナビゲーター：松下洸平

出演アーティスト（50音順）：.ENDRECHERI.、≠ME、MONSTA X、YUTA

