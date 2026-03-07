2026年3月5日（木）RKKラジオ「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

※実際の放送を動画でお聞きいただけます。

【写真を見る】毎朝のぼって8314回目！80歳の達人と挑む「日本一の石段3333段」 のぼるコツってあるんですか？

＜出発前＞午前9時3分

パーソナリティ: ミミー号！

ミミーキャスター 古戝沙季: おはようございます！今週もよろしくお願いします！熊本県美里町にあります、日本一の石段に来ています！

パーソナリティ: おー、で？

古戝: 私、今日、ここを上ります！

パーソナリティ: 今まで上ったことは？

古戝: えーと、2回あります、小中学生のときに。でも、ほんと10年ぶりなので、ちょっとさすがに運動不足だとこれはやばいぞと思いまして、この番組内で上り切ろうと思ってやってきました！

パーソナリティ: さあ、今日をきっかけにこれからね、運動で汗を流すことのその第一歩ですね。

古戝: そうです。まずはですね、この番組内で踏み出そうと思いまして。

パーソナリティ: スタートは何時？

古戝: 9時10分です。番組内で上って、1時間後にどこまでいってるか、経過途中を伝えながら、エンディングでここにまた戻ってこられるかっていうのを挑戦したいと思います。

パーソナリティ: なるほどね。登って、そして降りてということですね。まあまあ、途中でもしなんかあったらまたそれはそれでいいから、とにかく無理したりしないように。転んだりしないように。

約30年間、毎朝のぼり、その回数、実に・・・！？

ミミーキャスター 古戝沙季: 私一人じゃ不安なので、心強いパートナーがいます。久木田康弘さんです。こんにちは。

久木田康弘さん（80）: あ、こんにちは。

古戝: 実は久木田さんですね、この日本一の石段に毎朝、上っていらっしゃるんです。

古戝: 今、ご年齢が…

久木田さん: はい、80歳です。50歳から上り始めてですね、今、8311回です。

パーソナリティ: はぁー！すごい！

3333段を毎朝のぼる強者 久木田康弘さん（80）: 今日で8314回目になります。次の目標はですね、88歳の8月8日に8888回を達成しようかなと思っています。あと500回ぐらいですから、生きていればなんとか達成できると思いますけど。

パーソナリティ: じゃあその経験と色んな知識を、ひとつ今日は古戝キャスターに伝えてやってください。

久木田さん: 古戝さんに色んな部分を伝授していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

古戝: 心強いパートナーと一緒に今日は頑張りますので、ぜひこのあとのラジオ聴いてください。10時にリポートまた入れます！

パーソナリティ: じゃあ古戝キャスター、久木田さん行ってらっしゃい。

＜途中経過＞スタートから50分後（午前10時）

パーソナリティ: 古戝キャスターが美里町の3333段にチャレンジしようということで、今もう1時間ぐらい経ってきましたが、どうなんでしょうね。呼んでみましょう。古戝さーん！

ミミーキャスター 古戝沙季: はい…まだ、気持ちは、諦めていません…。

パーソナリティ: あ、今どれぐらいまでいった？

古戝: 今、1800段ちょっと。半分は行きました…。もうちょっとごめんなさい、ちょっと息切れしてて、あまり綺麗な声ではないんですけども。今ですね、手元の気温計が7℃と表示されていまして、寒いは寒いんですが、でもやっぱりこう上っていると汗かくからですかね、あったかくってちょうどいい気温です。

3333段のぼるコツ

久木田さんは80歳でもうこの石段を8000何百回と登ってきたということですが、上るコツがあるんですよね？

3333段を毎朝のぼる強者 久木田康弘さん（80）: えーそうですね。最初上る時はですね、石段の登り口までは絶対急がないことですね。で、石段を上り始めたら、4割ぐらいに力を落として。そして他の方の邪魔にならないように斜め上りをするとかなり楽です。

直角にまっすぐ上っていくと、一定の高さで同じ筋肉使いますからふくらはぎが痛くなってきますよね。斜め上りは急な坂を車が蛇行しながら上りますよね、あの要領で上るとかなり体が楽になるんですよ。

古戝: 千鳥足みたいな感じでですね。同じ筋肉を使わなくていいから、その分楽になるんですね。

久木田さん: おまけに歩数もかなり上がりますから。石段1回往復しただけで、万歩計で1万歩以上なりますから。

古戝: 私はこんなに息切れしてるんですが、全く久木田さんは息切れしていない。私が話しかけて、キツくないですか？

久木田さん: 全くキツくないです。一人で上ると自分との戦いで非常にプレッシャーかかってキツいんですよ。お話しをしながら上ると結構楽なんですよ。

もう間もなく2000段です。もう少し行くと天気がいいときは隣県の長崎の雲仙普賢岳がぽっかり見えますから。

古戝: 10時45分の時にまたリポート挟みますので、その時に私、頂上に着いているのかぜひ聴いてください！

＜頂上到着＞スタートから1時間40分

パーソナリティ: 10時の段階で約2000段近く。もう上りきって、さっさと降り始めてるか、上でへたり込んでいるか。呼んでみましょう、古戝キャスター。

ミミーキャスター 古戝沙季: 今、私、頂上に着きましたー！

パーソナリティ: あー！ちょっと時間かかったね。

古戝: 10時40分ですかね、5分前ぐらいに到着しまして、今ですね、もう見晴らしのいい景色が広がっています！西方向を向いているんですけども、正面には不知火町、そしてその向こうには雲仙普賢岳が見えています！

北方向は熊本市内、南方向が三角方面ですかね。いや、今日は本当に素晴らしい景色が広がっていまして、来てよかったです。

3333段を毎朝のぼる強者 久木田康弘さん（80）: ようやく上りました。意外と古戝さんは元気がありましたよ。もしかしたら昼からもう1回上れるかもしれませんよ。

古戝: ちょっと今日は遠慮しておきます（笑）。久木田さん、改めて今日で何回目になりましたか？

久木田さん: 今日で8314回になります。上るたびに心身ともにリフレッシュして結構、病みつきになってます。

3333段上ると、粘りと根性が何事にもついてきますから、非常に大きな宝ですよ。

古戝: 途中はちょっと弱音吐いちゃったんですよ。でもこの頂上の景色を見たら、ああやっぱり登ってよかったなって思いますね。標高が860m。ちょっと深呼吸してみます。あぁー空気が澄んでるー。

この後、私たち石段を降りて、11時55分のエンディングまでに果たして降りきることができるか、ぜひ聴いてください！

＜下山後＞午前11時52分ごろ

ミミーキャスター 古戝沙季: 降りてきたかな。どうでしょうかね。おそらくどっかの階段で倒れ込んでいるかもしれませんね。ちょっとじゃあ古戝キャスター呼んでみましょうか。古戝さーん。

古戝: せーの、到着！ちょうど今、下りきりましたー！周りの方は拍手してくださっています。

9時10分に出発して、もう今、足が小鹿のように震えていて（笑）すごくお見苦しい、自分の筋肉のなさというか体力のなさを実感してるところですけども。ずっと久木田さんの背中を追ってここまで来ることができました。

3333段を毎朝のぼり、今日で8314回目 久木田康弘さん（80）: 本当に古戝さん元気良かったですよ。離れずに上れましたから。

古戝: 久木田さん、最後に、この日本一の石段をこれから上りたいという方に、その楽しさを教えてください。

久木田さん: 長続きする秘訣は目標を持つことです。今月1回上ったら来月は2回上ろうとか。数字にこだわりを持ちますから。長続きするってことはやっぱ健康を維持していくことです。粘りと根性がついてきますから。自分で自分を褒めてください。

古戝: サポートしていただきまして、おかげでちゃんと上って下りることができました！ありがとうございました！！！

～2026年3月5日（木）RKKラジオ「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」より～