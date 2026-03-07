制作したアクセサリーを披露する下野さつきさん＝富山県氷見市

富山県氷見市の地域おこし協力隊員下野さつきさん（34）は子育て世代の移住促進など、隊員としての活動の傍ら、富山湾に流れ着いたガラス瓶や陶器のかけらをリメークしたアクセサリーを販売している。「漂着物から作ったという背景を知ってもらい、海洋ごみを減らすきっかけになれば」と語る。（共同通信＝吉永美咲）

下野さんは兵庫県尼崎市出身。幼い頃、父方の祖父のふるさとだった鹿児島県の下甑島で過ごすことがあり、自然豊かな生活に憧れを抱いた。「家の前に海が広がり、魚釣りや浜遊びなどワクワクした思い出がたくさんある」

2023年初め、移住への思いが強くなり、大阪府で開かれた移住フェアに参加。氷見市のブースに立ち寄った。現役の地域おこし協力隊員らの話を聞き、この年の9月、初めて氷見へ。JR氷見線の車窓から見た富山湾の美しさに心を奪われ、幼稚園児だった長女と24年2月に移り住んだ。

それ以来、隊員として、子育て世代目線で市の魅力や日常を交流サイト（SNS）などで発信。移住相談に携わる。アクセサリー制作を思いついたのは、氷見に来てしばらくたち、海岸を散歩した時。流れ着いたごみの中に波にもまれて角がとれたガラス片を見つけたのがきっかけだ。

元々ハンドメードが得意な下野さん。ガラス瓶や陶器のかけら、貝殻を集め、数日かけて洗って乾燥させ、天然石やビーズと接着。陶器には隣接する高岡市で盛んなスズ製品作りにちなんだ「スズ継ぎ」を施し、ピアスやイヤリングなどに仕上げた。

2024年春からイベントで、夏からはオンラインサイトで販売を始めた。天気がいい日には県内外の海岸に出かけ、数時間かけてかけらを探す。「世界に一つしかなく、捨てられた物から作ったようには見えないのが魅力」と語る。「氷見の海を思って作ってくれてうれしい」などと声をかけられることもあり、励みにしている。

氷見について「人が温かく、何にでも挑戦したいと思える場所」と言う。来年2月には協力隊の任期が終わるが、氷見に残り、ハンドメード作家として盛り上げたいと意気込む。アクセサリー購入はhttps://hygge315.base.shop/から。