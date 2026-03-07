どんだけ可愛いのぉぉぉぉ（歓喜）【Can★Do】の「新作キャラグッズ」がアツい♡

可愛くてエレガントな雰囲気も漂う「新作キャラグッズ」を【Can★Do（キャンドゥ）】で発見。「ディズニープリンセス」をモチーフにしたグッズで、大人が日常使いできそうな落ち着いたデザインも魅力の1つ。お気に入りとして普段使いのカバンに忍ばせ、持ち歩きたくなりそうです。今回は毎日使いたくなるような、キャンドゥの「新作キャラグッズ」をご紹介します。

ラベンダーカラーで大人も使いやすそう

ディズニープリンセスの中から、ラプンツェルがフィーチャーされている「ディズニープリンセス エコバッグ ラプンツェル」。落ち着いたラベンダーカラーで統一され、可愛らしさもエレガントさも兼ね備えたデザインです。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば、「やや小ぶり」「生地も厚め」とのことで、カバンの中に忍ばせておけば荷物が増えた時に頼りになりそうです。周りとかぶりにくい色合いのエコバッグなら、置き忘れ防止にもなるかも。

凛々しい表情のラプンツェルが描かれたバッグ

「ディズニープリンセス エコバッグ ラプンツェル」を広げると、前面には凛々しい表情のラプンツェルが描かれ、可愛いだけじゃなくカッコイイ雰囲気に。持つだけで気分も上がりそうです。ショッピングにはもちろん、自宅で収納用品として活用するのもアリかも。レポーターHaruさん曰く「サイズはW260 × H330 × 横マチ100mm」とのこと。価格は、\550（税込）。キャンドゥ公式サイトによれば、「数量限定」とのことなので、気になる人はお早めにチェックを。

大人可愛いラプンツェルのプチ巾着

「ディズニープリンセス プチ巾着」は、ブラインドパッケージに入っており、パッケージを開けるまで6種類の絵柄のどれが出るかは分からない仕様。レポーターHaruさんは「今回は本命のラプンツェルが当たりました」と、喜びのコメントを投稿。光沢感のあるリボンが使用され、全体的にラベンダーカラーで統一されているため、エコバッグ同様にエレガントな雰囲気。旅行用の荷物整理や、ギフト用のラッピングにも使えそう。こちらも数量限定なので、早めのチェックをおすすめします。

裏も表も可愛いデザイン

片側にはラプンツェルのシルエットが描かれているプチ巾着ですが、反対側には凛々しい表情のラプンツェルが描かれ、どちらの面も可愛い仕様に。ラプンツェルの他に、ジャスミン、アリエル、オーロラ、シンデレラと、公式サイトでも絵柄が非公開になっている「シークレット」がラインナップ。思わずコンプリートを目指したくなる可愛さです。価格は\220（税込）。ぜひ、“推しプリンセス”目当てにチャレンジしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino