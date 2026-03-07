タレント・磯山さやか（４２）が、すっぴん風のショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムにプライベートショットを投稿。すっぴん風の自撮りショットやエクササイズに励む姿などを公開した。

磯山は、「２０２６．３．５ どうやら今日は最強開運日なんですね。天赦日、一粒万倍日、寅の日、大安 次にこの４つの吉日が揃うのは約６８年後、、本当に最強ですね」と書き出すと、続けて「ただ体重が軽ければいい、ただ痩せられればいい、年齢だしと諦める そうではなく骨格から変えて、つぶれたカラダを引き上げる。姿勢や呼吸も意識し、不調の改善と共にメリハリボディへ。さらに、メンタルにも良い影響が」と自身の体型維持について語った。

さらに「みなさん、安心してください。笑 私、痩せたいわけではないんです。 今の私のカラダに納得しています。 ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！ 幾つになっても挑戦できるのはありがたい。 ここからは私の努力次第。どうなっていくのか、、楽しみながら見守ってくださいね！！」とファンに向けてコメント。

「最後の写真は、自分のコリのせいで痛すぎて絶叫しているところです笑」とアップした写真について言及して締めた。

この投稿に「すっぴんも可愛い〜 カレンダー予約しました」「お顔、すっぴんなんです？！可愛い過ぎて朝からずっと見てられて何も手についてないです」「さやかちゃんいつまでも可愛くて素敵」「すっぴんなお顔も最高級可愛らしい」などのコメントが寄せられている。