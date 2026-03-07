¡ÚÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¡¦G¶¡Û »©·î¾Þ¤Ø¤ÎºÇ½ÅÍ×¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡ª°ÎÂç¤ÊÁÄÉã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤é¤¬»²Àï¡¡¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤Ï²óÈò
3·î8Æü(Æü)¡¢»©·î¾Þ¡¦Gµ¤Ø¤ÎºÇ½ÅÍ×¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡Ê3Ãå¤Þ¤ÇÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡Ë¤Ç¤¢¤ëÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¡Ê°Ê²¼¡¢ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×µÇ°¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
»©·î¾Þ¤Ï¡¢3ºÐÀ¤Âå¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Êºù²Ö¾Þ¡¦»©·î¾Þ¡¦¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦µÆ²Ö¾Þ¡Ë¤Î°ì¤Ä¡£À¸³¶°ìÅÙ¤·¤«½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤À¡£
¤½¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½ÐÁö¤ò¤«¤±¤¿ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×µÇ°¤Ï¡¢ÌµÇÔ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯3´§¤òÀ©¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢20Ç¯¤«¤é¥ì¡¼¥¹Ì¾¤ËÇÏÌ¾¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
½ÐÁö¤¹¤ë10Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡¢¥¢¥á¥Æ¥å¥¹¥È¥¹¡¢¥³¥¹¥â¥®¥¬¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢¥â¥¦¥¨¥¨¥Ç¥·¥ç¡¼¤Î4Æ¬¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¡¦G¶ÇÆ¼Ô¤Î¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤Ï¡¢5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë²óÈò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°ÎÂç¤ÊÁÄÉã¤ËÂ³¤±¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º
¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Ä4Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡£
¿·ÇÏÀï¤òÀ©¤·¤¿¸å¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ2ºÐS¡¦G¶¤Ç¤Ï¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî10Ç¯¤ÎÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×µÇ°¤Ë½ÐÁö¤·¤¿Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¤ÎÀèÇÚÇÏ3Æ¬¢¨¤Ï¡¢Á´¤Æ¤¬Ï¢ÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Äº¾å·èÀïÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨16Ç¯¥Þ¥«¥Ò¥¡Ê1Ãå¡Ë¡¢18Ç¯¥ï¥°¥Í¥ê¥¢¥ó¡Ê2Ãå¡Ë¡¢22Ç¯¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê2Ãå¡Ë
¿·¿Êµ¤±Ô¡ª¾å¸¶±¹¼Ë¤¬¸Ø¤ë3ºÐÇÏ¡¡¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼
¿·ÇÏÀï¤ò3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¡£
Á°Áö¤ÎÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐS¡¦G¶¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¤Ï¡¢ÇÏ·²¤¬Ì©½¸¤·¡¢¸åÂà¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÆâ¤Î¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¤è¤¦¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢1¡¢2ÃåÇÏ¤È¤Ï¤ï¤º¤«0.2ÉÃº¹¡£Éé¤±¤Æ¶¯¤·¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
´ÉÍý¤¹¤ë¾å¸¶Í¤µªÄ´¶µ»Õ¡Ê36¡Ë¤Ï¡¢JRA½é¤È¤Ê¤ëÊ¿À®À¸¤Þ¤ìÄ´¶µ»Õ¡£
º£Ç¯9¾¡¤òµó¤²¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°7°Ì¤Ë¤Ä¤±ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Å¾Þ½éÄ©Àï¡¡¥Ð¥¹¥Æ¡¼¥ë
2Àï1¾¡¡¢2Ãå1²ó¤Ç¡¢º£²ó¤¬½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Î¥Ð¥¹¥Æ¡¼¥ë¡£
Á°Áö¤Ï2000mÀï¤Ç²÷¾¡¡£
Æ±¤¸µ÷Î¥¤Îº£²ó¡¢¤½¤ÎÀè¤Î»©·î¾Þ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Æ±¤¸¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¡£
ËÉÙ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¡¡¥¹¥Æ¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹
º£²ó¤¬¤Ê¤ó¤È8ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
5ÀïÏ¢Â³¤Ç¼Ç2000m¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¾¡¡¢3Ãå1²ó¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°È¾å¤Ï¡¢JRA½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÉðÆ£²íµ³¼ê¡Ê28¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Éã¤ÎÉðÆ£Á±Â§Ä´¶µ»Õ¡Ê58¡Ë¡£
¿Æ»Ò¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
Âè63²ó¡¡ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¡¦G¶
Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2000m
1ÏÈ1ÈÖ¡¡ ¥¹¥Æ¥é¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊÉðÆ£²í¡Ë
2ÏÈ2ÈÖ¡¡ ¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥½¥é¥ê¥¹¡Ê³ÑÅÄÂçÏÂ¡Ë
3ÏÈ3ÈÖ¡¡ ¥³¥¹¥â¥®¥¬¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÊÌðÌîµ®Ç·¡Ë
4ÏÈ4ÈÖ¡¡ ¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¡Êº´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë
5ÏÈ5ÈÖ¡¡ ¥¿¥¤¥À¥ë¥í¥Ã¥¯¡Ê»°±º¹ÄÀ®¡Ë
6ÏÈ6ÈÖ¡¡ ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Êºä°æÎÜÀ±¡Ë
7ÏÈ7ÈÖ¡¡ ¥â¥¦¥¨¥¨¥Ç¥·¥ç¡¼¡Ê¸¶ÅÄÏÂ¿¿¡Ë
7ÏÈ8ÈÖ¡¡ ¥Ð¥¹¥Æ¡¼¥ë¡ÊÀîÅÄ¾²í¡Ë
8ÏÈ9ÈÖ¡¡ ¥¢¥á¥Æ¥å¥¹¥È¥¹¡ÊÂçÌîÂóÌï¡Ë
8ÏÈ10ÈÖ¡¡¥Ð¥ê¥ª¥¹¡Ê¹â¿ùÍùóÊ¡Ë
ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¤Ï3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£