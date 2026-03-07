浜田雅功、「こんなもんできるか！」とケンカ…吹き替え秘話 唐沢寿明と大阪の下町でロケ
ダウンタウンの浜田雅功が7日放送の『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演。吹き替え声優を経験した際のエピソードを明かす。
【動画】「なんでこんなに上手いん？」浜田雅功も驚くヌンチャク技を披露する唐沢寿明
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き、圧倒的な存在感と演技力で日本のエンターテインメント界を牽引し続ける俳優の唐沢寿明。
今回は下町生まれ＆同い年の2人が大阪屈指の下町“十三”を舞台に「下町生まれの同級生コンビが十三に上陸。この町来たならココ行っとけ！地元の人のガチリクエスト〜！」と題し、地元の人＝“地元民（じもみん）”からお便りをもらい、オススメを巡る。
まず地元民からおすすめされて向かったのは、戦後の闇市発祥の「しょんべん横丁」。ディープな居酒屋が並ぶ。お便りには「引き算に引き算を重ねてたどり着いた“たまごかけ麺”がオススメ」と書かれており、「自信満々やん」と話しながら店へ。
実際にラーメンを見た浜田は「卵かけご飯の麺バージョンか！」と驚く。使用する小麦粉にこだわりがあるというシンプルなラーメンを食べた唐沢は「麺、おいしい！」と絶賛する。
ラーメンをすすりながら、2人はともに経験のある「海外アニメの吹き替え」について話し始める。吹き替えについて、「自分の範疇じゃない」と声優の難しさに共感し合う場面もある一方で、浜田は「『こんなもんできるか！』とケンカしたことある」といった秘話を明かす。
