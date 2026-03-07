堂本剛、「.ENDRECHERI.」に込めた想いを語る シンガー・ソングライターとしてのデビューから24年間を年表に
DOMOTOの堂本剛が、きょう7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】衣装を紹介する堂本剛
堂本は、同番組初出演となる。2002年にシンガー・ソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表にまとめ、番組MCの有働由美子、松下洸平とともに振り返る。「.ENDRECHERI.」の名前に込めた想いを語る。さらに、カラオケでもよく歌うという、同年代の国民的バンドも明らかに。スタジオでは「ソメイヨシノ」「MYND」の2曲をライブ披露する。
歌唱アーティストとしては、≠ME、MONSTA X、YUTAが登場する。
先日結成7周年を迎え、記念ライブではおよそ3万人を熱狂の渦に巻き込んだ指原莉乃プロデュースアイドルの≠MEが初登場し、最新曲「排他的ファイター」を披露する。
昨年デビュー10周年を迎え、日本を含む20都市以上を巡る4回目のワールドツアーまっただ中のMONSTA Xが同番組初登場。海外でも話題の「Do What I Want」を披露する。
東方神起、少女時代を擁するSMエンタテインメントに所属し、NCTメンバーとして活躍するインスタグラムフォロワー数日本人男性アーティスト１位のYUTAが登場。最新曲「EMBER」を披露する。
