2023年WBCで優勝した侍ジャパンの監督を務めた栗山英樹氏。当時のチームには大谷翔平やダルビッシュ有といったメジャーリーガーが多く参加し、活躍を見せた。そんな中、栗山氏が「どうしてもということで先に決めていた」選手が2人いる。メジャーリーガーや、村上宗隆・岡本和真といった国内スラッガーでもなかったという選手は、いったい誰なのか。

【画像】「大谷」でも「村上」でもない、栗山氏がまず頭に浮かんだ選手とは？

数々の激闘を制した采配の裏側で、指揮官が日々記してきたノートと、栄冠への軌跡を描いた書籍『WBC 世界を制した采配の秘密 三原ノートと栗山メモ』（三木謙将・金沢隆大著／文藝春秋刊）から一部を抜粋してお届けする。（全4回の1回目／続きを読む）



栗山氏が、いの一番に招集したかった2人の選手とは？ ©文藝春秋

視察を重ね自ら招請に動き交渉をやり遂げた。職人が生地を選び採寸・裁断してスーツを仕立てていくように、丁寧にチームを作り上げた。栗山が思い描いた動きに柔軟に対応できる布陣となった。

練りに練った人選の中でも特徴的なのがピッチャーの編成だ。代表の半分を占める15人を選んだのだ。就任当初から掲げていたのは「投手力を中心に守り抜く野球」。スタッフ会議でもその信条は曲げずに、15人の枠を投手で使うことにこだわった。その理由をインタビューで明快に語った。

「ピッチャーで勝つと言って枚数が足らなくなることだけは避けたい。継投で迷わずにつぎ込めるようにするため」

WBCではピッチャーに球数制限が課せられている。その内訳は1次ラウンドでは65球、準々決勝は80球、そして準決勝と決勝は95球。50球以上は中4日、30球以上か連投をした場合は中1日の登板間隔を空けなければならない。

そのため、投げられるピッチャーが限られている。さらにはピンチの場面、追いつかれた時、または左打者相手にぶつける左投手などあらゆる状況に対応できるように投手陣を充実させたかった。

そうした中で一番のサプライズといえば、オリックスの宇田川優希の選出だろう。

栗山英樹が明かす「サプライズ選出」の裏側

前年の終盤から日本シリーズにかけて好成績を残したものの、育成選手として入団した宇田川の抜擢には意外性があった。恵まれた体格から150キロを優に超える威力のあるストレートを投げるリリーフだが、栗山が一番評価したのは宇田川の特性だった。多くのリリーフが苦戦する、イニング途中の登板とイニングまたぎという難易度の高いシチュエーションでも自分の実力を発揮できる投げっぷりを高く買ったのだ。

同じような理由で伊藤大海も選んでいた。所属する日本ハムでは先発の柱として腕を振っているが、東京オリンピックでの物怖じしない投球やリリーフもこなす高い適応力がWBCで必ず必要になると信頼を置いていた。短期決戦で登板しているピッチャーの状態が悪い場合、早めの見切りが求められる。マイナスの状況を想定した時にこの2人の存在が欠かせなかったと説明した。

「要するにどういう状況でも打つ手を持って、いつでもどんな時でも対応してくれるピッチャーなんですよ。誰かを選ぶっていうだけだったら全然簡単だったんですけど、連投させられない。

なので、別のピッチャーで行ったけどダメだった時に、誰が行くんだ。もう一人リリーフ入れておいた方が絶対いいぞ、と。どこでも行ってくれる宇田川や伊藤がやっぱり必要になる、そういうことなんで。彼らが持っている能力が欲しかったということですね」

一方の野手では構想のスタート段階、まだ真っ白なキャンバスを前に最初に心に決めた選手が2人いた。

「大谷翔平」でも「村上宗隆」でもない、いの一番に招集を決めた選手とは？

それは西武の源田壮亮とソフトバンクの周東佑京。三冠王のヤクルト・村上宗隆や、MLBのカブスでプレーする鈴木誠也といった日本を代表する強打者ではなく、守備と足のスペシャリストの名前が頭に浮かんだのだった。

「30人と限られている中で、例えば代打がもう1人欲しかった。これは点を与えない形をベースにしているので、最悪しょうがないじゃないですか。ピッチャーが足りなくなるよりも、こっちの方がまだ許されるっていうそういう順番の付け方ですね。もちろん嫌なんですよ。これもできる限り、その中でも足りなくならないようにやっていきたいんですけど、その優先順位を付けているというだけですね」

自分で定めた前提条件から丁寧に教えてくれた。そして、間を置かずに言葉をつないだ。

「守備固めというか最も守備のうまい源ちゃんがいて、最も足の使える周東がいる。それが最初のメンバーに決まっているわけですよね。守備の人を絶対一人、足は絶対使える人を一人。だから翔平とかダルとか絶対欲しかったですけど、頭の中でどうしてもということで先に決めていたのはこの2人なんです」

インタビューを聞きながら正直、意外だと思った。チーム作りとは野手と投手で軸になる選手がまず決まり、そこから適材適所で補う部分を探っていくものだと考えていたからだ。

栗山がイメージしたものはアメーバだという。いかなる形状にも姿を変えられるし、動かすことができる。一定の型にはめて戦うのではなく、あらゆる状況でも柔軟に対応できる組織になることを強く求めたのだった。

栗山がどれだけ編成を重要視していたかがわかる発言がある。

「これでもう80％は仕事が終わったなっていう。あとは信用するだけ。こっちが間違わない。大事なシーンで下手な手を打たないということだけかなと思っていた」

全ては自分が決断できるかどうかにかかっていると言わんばかりの考え方だ。発表当日のメモにはひと言、力強い文字が刻まれていた。

【1年かけたメンバー 必ず勝つ】

（三木 謙将,金沢 隆大／Number Books）