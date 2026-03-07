『上方漫才大賞』事前特別番組がパワーアップ たくろう＆ツートライブら23組が集結【出演者一覧】
カンテレはあす7日、21日の2週にわたって関西ローカルで漫才の祭典『上漫Premium』を放送する。人気と実力を兼ね備えた漫才師たち総勢23組が集結する。
『上方漫才大賞』を盛り上げるべく、毎年放送されている事前漫才番組『漫才マン』。今年は『上漫Premium』と名前を変えてパワーアップ。今回は『M-1グランプリ2025』王者のたくろうや『THE SECOND2025』王者のツートライブなど2025年の賞レースチャンピオンをはじめ、ミキ、豪快キャプテン、バッテリィズ、ジョックロックらが登場する。
さらに、今回はCOWCOW＆たくろう、アメリカザリガニ＆フースーヤという、普段テレビでは見ることができない2組のコラボ動画をYouTube・TikTok（いずれも『カンテレ笑タイム』）で公開中。
また、7日の放送では、今年行われる『第61回上方漫才大賞』の開催日時、新人賞・奨励賞ノミネート者が発表される。
【番組概要】
番組名：『上漫Premium』
放送日時：3月7日（土）午後2時57分〜3時57分、21日（土）午後4時〜5時
出演者：
＜3月7日放送分＞
アメリカザリガニ、ギャロップ、黒帯、豪快キャプテン、三遊間、セルライトスパ、例えば炎、ハスキーポーズ、バッテリィズ、ビスケットブラザーズ、フースーヤ
＜3月21日放送分＞
アルミカン、オーパスツー、COWCOW、カベポスター、空前メテオ、生姜猫、ジョックロック、たくろう、ツートライブ、テンダラー、ドーナツ・ピーナツ、ミキ
