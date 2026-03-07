まるで人間の子どものようなわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50万3000回再生を突破し、「漢気やな」「何回もリピートしてみちゃう」「コーヒー吹きました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドッグランでクタクタに疲れた大型犬→車で帰ろうとしたら…助手席で見せた『衝撃の表情』】

クタクタに疲れた大型犬

Instagramアカウント「chiyu_ningen」の投稿主さんは、スタンダードプードルの『チユ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、チユちゃんはドッグランに遊びに行ったそう。あまりに楽しかったから、帰りの車内ではクタクタになっていたといいます。

助手席のシートにもたれかかるように座るチユちゃんは、まるで人間のよう…。あまりに哀愁あふれる姿に、投稿主さんも思わず笑ってしまったとか。しかし、チユちゃんの人間っぽさは、ここからさらに拍車をかけます。

子どものような様子に爆笑

チユちゃんは、あまりに疲れて眠気に襲われてしまったようです。助手席で寝るのは流儀に反する…。そんなことを考えたのか、白目をむきながら眠気に耐えていたといいます。落ちてくるまぶたに抵抗するように、目をピクピクさせながら耐えるチユちゃん…。

その姿は、楽しさと眠さの間で葛藤する人間の子どものようだったとか。

絶対に助手席で寝ないという漢気あふれるポリシーを持つチユちゃん、その健気な姿に思わず頬が緩んでしまうワンシーンでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「頑張ってる姿が可愛すぎる」「アイマスク買ってあげてw」「絶対人間が入っていると思います」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「chiyu_ningen」には、チユちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chiyu_ningen」さま

