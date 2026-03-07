生まれたばかりの妹ちゃんを全力で寝かしつけようとするサモエドさん。想定の斜め上な『斬新な方法』と一生懸命なお姿が尊すぎると話題になっています。

ずっと見ていたくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で80万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんを全力で寝かしつけようとするサモエド犬→まさかの『斬新な方法』】

赤ちゃんを全力で寝かしつけようとするサモエド犬

Xアカウント『@toshi38410872』に投稿されたのは、生まれたばかりの赤ちゃんを寝かしつけようとするサモエド「あいす」ちゃんのお姿。

妹ちゃんが生まれてから、末っ子ではなくなり『お姉さん』として日々見守りに徹しているというあいすちゃん。

まさかの『斬新な方法』が話題に

お布団で寝転びながらあいすちゃんを見つめる妹ちゃん、寝かしつけのお手伝いを始めたようですが…その方法は、なんと『ピーピー鳴るおもちゃ』で子守唄を奏でるというもの。

妹ちゃんのことを見つめながら、一生懸命おもちゃをプピー、プピーと鳴らしたというあいすちゃん。妹ちゃんも興味津々で子守唄を聴いてくれていた模様。

なるべくおもちゃを落とさないように、妹ちゃんの様子をチラチラと見ながらおもちゃを鳴らし続けるお姿はあまりにも愛くるしいもの。

寝かしつけと呼ぶには賑やかで微笑ましいその光景は、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「がんばれおねえちゃん！」「尊い」「優しいですね～」「全力で守ってる感じに癒されまくり」「最高の姉妹愛」「尊さの暴力すぎる…あいすお姉ちゃん完璧すぎん？」など多くのコメントが寄せられています。

尊い日常が大人気

あいすちゃんには、柴犬「あいたん」こと「愛」ちゃんというお姉さんのような存在も。おじいちゃんやおばあちゃんとの愛に溢れた日常はあまりにも尊いもので、日々多くのユーザーにたくさんの癒やしを発信しています。

あいたんの前では甘えん坊な赤ちゃんに、妹ちゃんの前では優しいお姉さんに。さまざまな表情を見せてくれるあいすちゃんのお姿は、サモエドの魅力を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@toshi38410872」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。