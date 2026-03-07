【40歳が境】人生後半が「毎日楽しい人、とんでもなくつまらない人」の決定的な違い
気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
「40歳」が人生後半の明暗を分ける
定年後の生活がこんなに楽しいと思わなかった。
そう話す人がいる一方、「退職をしたあとは、毎日がただの消化試合だ」と話す人もいる。
この差はどこにあるのだろうか。
その鍵は、「40歳で自分の生き方を見直すことができたか」にある。
40歳は、責任が最も重くなる時期だ。
住宅ローン、子どもの進学、親の介護。
挑戦よりも「守る」を選びやすい年齢である。
だからこそ、多くの人は立ち止まらない。
今の生活を守ることに精一杯で、自分の人生を振り返る余裕がない。
だが、そのときに一度だけでも、自分の人生を振り返ることができたかどうかが、後半戦を左右する。
「自分が主人公の映画」を想像しよう
著者累計100万部を突破した話題作『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』では、これまでの人生を振り返る方法として、「自分が主人公の映画を想像してみる」ことを提案している。
主人公であるあなたの動機は何だったのだろうか？ 画面に描かれているもの以外に、隠されたものや、目に見えない出来事はなかっただろうか？ それぞれの場面や展開から、何を学べるだろうか？
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p275）より
「自分が主人公の映画」を観ると、きっと誇らしい気分になるはずだ。もちろん、恥ずかしい瞬間もあるだろう。そして、時間を巻き戻し、やり直したいと思う出来事もあるはずだ。
でも、まだ映画は終わっていない。
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（p276）より
40歳は、人生の折り返し地点と言われる。
だが実際は、「自分の人生の映画」の中盤に過ぎないのだ。
物語は、まだ展開できる。脚本も、演出も、変えることができる。
これまでの物語を一度見直し、不要なシーンを手放し、これからの展開に新しい意味を与えることができる。
40歳は、人生を「編集」できる最後のチャンスなのかもしれない。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）