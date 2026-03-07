元「アイドリング！！！」のメンバーでＪＪ専属モデルとしても活躍した大川藍が、絶景で撮影した最新姿をアップした。

６日に自身のインスタグラムを更新し「素敵環境すぎる。まだまだバタバタ略してまだバタ」と投稿。きれいな海をバックに、全身でポーズを取った。

サングラスに、ド派手なロングＴシャツ、フリルのミニスカートを合わせ、抜群スタイルを披露。フォロワーからは「楽しそうー」の声が寄せられた。

大川は２００９年３月、１５歳の時に「アイドリング！！！」の３期生オーディションに合格し、兵庫から上京。４月から同グループで活動をスタートした。同年１０月にフジテレビ系「東京ＤＯＧＳ」でドラマデビューを果たし、１２年からは女性ファッション誌「ＪＪ」の専属モデルとしても活動した。１５年１０月に「アイドリング！！！」を卒業。その後バラエティー番組やモデルとして活躍した。

１８年１２月に、一般男性との婚約と、１９年６月末での芸能界引退を発表。１９年８月に第１子男児の出産を報告した。２１年１１月に元「アイドリング！！！」の遠藤舞が初プロデュースした音楽ユニットのミュージックビデオに出演して芸能界に復帰。２２年にはデジタル写真集を配信した。２５年５月にインスタグラムで「実はここ数年で色々な事があり離婚し、そして再婚しました」と発表。同６月の投稿では、夫と思われる男性と撮影した写真をアップした。