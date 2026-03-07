◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾―日本（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの投手陣が５回までノーヒットノ―ランリレーを披露した。

先発したドジャース・山本由伸投手はオリックス時代の相棒・若月健矢捕手とバッテリーを組んで初回と２回を３者凡退で抑える上々の立ち上がりを披露。３回には２死一、二塁と初めて得点圏に走者を背負うと、ピッチクロック違反が影響して２番フェアチャイルドにも四球。２死満塁となったところで投手交代が告げられ、２回２／３を投げて３四球も無安打無失点で降板。２番手には楽天・藤平尚真投手が登板し、ピンチを脱した。

４回からはオリックス・宮城大弥投手がマウンドに上がり２回無安打無失点。６回から登板した日本ハム・北山亘基投手が先頭のジャン・ユーチェンに詰まりながらも右前打を打たれて初安打を許したが、無失点で抑えて５回まで３投手が無安打投球を続けた。

辞退者が相次ぎ心配された投手陣の快投に、ＳＮＳでは「北山 東京ドーム ノーノー未遂 何も起こらないわけがなく」「侍ジャパン未だ０失点！！」「北山投手ナイピ」「いいの、いいの無失点ならいいの」「侍ジャパンの投手陣はやっぱ良いな〜〜」「日本の投手陣半端ねぇー！」とねぎらいと絶賛の声が挙がった。