¡½¡½½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢½ÐÁö¸¢Áè¤¤¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¡£º£½µ¤Ï²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè£±ÃÆ¤È¤Ê¤ë£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î19Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ÎÃíÌÜ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¡Ê£³·î£¸Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÌïÀ¸¾Þ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï1997Ç¯¤Ë¥µ¥Ë¡¼¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ç½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¥µ¥Ë¡¼¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢£Ã¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Þ¶âÅª¤Ë»©·î¾Þ¤Ø¤Î½ÐÁö¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÅö»þ¤Ï¡¢º£¤ä¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤Î"Ä¾¹Ô¥í¡¼¥Æ"¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Õ¾¢¡Ê¸Î¡¦ÃæÈøÁ¼£Ä´¶µ»Õ¡Ë¤â¡Ö¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Î¡Ë´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤È¤³¤ÎÇÏ¤ÏÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤«¤é¡¢ÌïÀ¸¾Þ¡Ê£³Ãå¡Ë¤È¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤Î¼ãÍÕ£Ó¡Ê£´Ãå¡£Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÃ¡¤¤¤Æ¤«¤éËÜÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÅö»þ¡¢ÌïÀ¸¾Þ¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡ÀµÄ¾¡ÖËÜÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ......¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÎÌïÀ¸¾Þ¤Ï»©·î¾Þ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ë¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êºÇ½ÅÍ×Á°¾¥Àï¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤ÆËÜÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹¥°Ì¤Î¥¤¥ó¤Ç¤¸¤Ã¤È¹½¤¨¤ë·Á¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤Î£³Ãå»ß¤Þ¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÌïÀ¸¾Þ¤ÎÁ°¤Ëµó¤²¤¿£²¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆ¨¤²¤¤ê¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î°ìÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤³¤ÎÇÏ¤ÏÆ¨¤²¤Ê¤¤¤È»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬»©·î¾ÞËÜÈÖ¡¢£¸ÏÈ18ÈÖÈ¯Áö¤«¤é¤Ç¤â²Ì´º¤ËÀè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²¤¤ê¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤â½ÐÁöÇÏ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤òÊú¤¤¤ÆÌïÀ¸¾Þ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢½ÐÁöÇÏ¤¬10¡Á12Æ¬¤Û¤É¤ËÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Àè¤Û¤É¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áá¤¤»þ´ü¤Ë¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤·¤Æ"Ä¾¹Ô¥í¡¼¥Æ"¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½ÐÁöÇÏ¤â10Æ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Åö½é¡¢ÍÎÏ¤Ê£±Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤¬µÞ¤¤ç½ÐÁö¤ò²óÈò¡£Í£°ì¤Î½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼¤Ç¡¢£Ç£ÉÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Ê12·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤¬ÃÇÁ³¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡¢Éé¤«¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ÉúÊ¼¸õÊä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡ÉúÊ¼¤È¤¤¤¦¤Û¤É¿Íµ¤Çö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ»³¡¦¼Ç1800£í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê£¹·î14Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²ÈÖ¼ê¤«¤é³Ú¡¹¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤Æ£²Ãå¤Ë£³ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤ë°µ¾¡·à¤òÈäÏª¡£Áê¼ê´Ø·¸¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ»Ãæ¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ä»Å³Ý¤±¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
ÌïÀ¸¾Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¡¡photo by Koichi Miura
¡¡¾¯¤·Æ¬¤Î¹â¤¤ÁöË¡¤Ç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¾Þ¤ËÄ©¤ó¤ÀÁ°Áö¤Î£Ç¶Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î24Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤â¡¢£³³Ñ¤ÇÂ¾ÇÏ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤ÆÆâ¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤»¾ì½½Ê¬¤Î£³Ãå¤È¹¥Áö¡£¼ý³Ï¤ÎÂ¿¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï½é¤Î2000£íÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡½éÀï¤È£²ÀïÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢1800£í¤È2000£í¤Ï¤ï¤º¤«200£í¤Îº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ»³¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤2000£í¤Î¤Û¤¦¤¬¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¥³¡¼¥¹ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¡¢Á°Áö¤Çµç¶þ¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°È¾å¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¶¥ÇÏ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢£±¾¡ÇÏ¤Î¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ï»©·î¾Þ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â¤â¤®¼è¤ê¤Ë¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥²¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë»©·î¾Þ¤ÏÎãÇ¯¡¢Á°È¾¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¥¿¥Õ¤Ê¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌïÀ¸¾Þ¤Ï½ÐÁöÆ¬¿ô¤¬¼êº¢¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ë¤ä¤«¤ÊÎ®¤ì¤«¤é¤Î"¾å¤¬¤ê¾¡Éé"¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤³¤ÎÇÏ¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¤è¤¦¤ËÁ°¤Ç±¿¤Ö¤³¤È¤â¡¢£²ÀïÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ëº¹¤¹¶¥ÇÏ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆâÂ¦ÍÍø¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥í¥¹¤Ê¤¯Î©¤Á²ó¤ì¤ëµ¡Æ°ÎÏ¤¬Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡°È¾å¤Îº´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¤Ï¼ã¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÁêÅö¤ÊÏÓ¤ò»ý¤Ä¥Û¡¼¥×¤Ç¤¹¤·¡¢Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¾å¸¶Í¤µªÄ´¶µ»Õ¤â¿·¿Êµ¤±Ô¤ÇÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌïÀ¸¾Þ¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¿¥Ã¥°¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£