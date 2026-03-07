´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¡¢¥¤¥é¥ó¤«¤é¹¶·â¼õ¤±¤ëUAE¤Ø¤ÎËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëÁá´ü°ú¤ÅÏ¤·¤ËÆñ¿§
ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë ¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤¬´Ú¹ñÀ½ËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÁá´ü°ú¤ÅÏ¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿µ½Å»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÉð´ïÍ¢½Ð¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ÀÌóÍú¹Ô¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
UAE¤Ï2022Ç¯¡¢´Ú¹ñÀ½Ãæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à Cheongung¡ÊÅ·µÝ¡ËII (KM‑SAM Block 2) ¤òÌó35²¯¥É¥ë¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÃæÅì¾ðÀª¤Î°²½¤Ç¥¤¥é¥ó¤«¤é¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ä¤ëÁõÈ÷¤ÎÇ¼Æþ¤òÅö½é·×²è¤è¤êÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤è¤¦´Ú¹ñÂ¦¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ÎÀ©Ìó¤ä´Ú¹ñ·³¤ÎÇÛÈ÷·×²è¤È¤ÎÄ´À°¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ç¼´ü¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ï¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍ¢½Ð·ÀÌó¤ÎÍú¹Ô¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÎËÉ¶õÂÖÀª¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤ÏËÉ±Ò»º¶È³¦¤äÀìÌç²È¤òÃæ¿´¤Ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉ±Ò»º¶È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·ÀÌó¹ñ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç»Ù±ç¤ò½Â¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤ÎÉð´ïÍ¢½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¼´Ú¹ñÀ½Àø¿å´Ï¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤«¡Ë
´Ú¹ñ¤Ï¶áÇ¯¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤äÃæÅì½ô¹ñ¤Ê¤É¤ËÉð´ïÍ¢½Ð¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷Í¢½Ð¹ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±UAE¤È¤ÎËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë·ÀÌó¤Ï´Ú¹ñËÉ±Ò»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÝÄ§Åª¤Ê°Æ·ï¤È¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤¬º£¸å¤ÎÍ¢½Ð¶¥Áè¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£