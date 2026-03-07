アメリカ、イスラエルによるイランへの先制攻撃から7日で1週間です。イラン側は、戦闘停止に向け「仲介の動きが始まった」と明らかにしましたが、軍事衝突に早期終結の兆しは見えていません。

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は6日も続き、イスラエル空軍はこれまでに、戦闘機が2500回出撃し、6500発以上の爆弾を投下したと明らかにしています。

政府の関連施設や、ミサイル工場への攻撃を強化しているということです。

アメリカなどが先制攻撃に踏み切ってから、7日で1週間となりますが、イラン国内の死者数は6日時点で、1332人となっています。

また、イスラエル軍は隣国レバノンでもイランと共闘するイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」へ空爆を繰り返すなど攻勢を強めていて、レバノンでの死者数は6日、200人を超えました。

こうした中、イランのペゼシュキアン大統領は6日、自身のSNSで「複数の国が、仲介の努力を始めた」と明らかにしました。一方で、協議の相手国など詳細は明らかにしていません。

また、「持続的な平和に尽力しているが、わが国の尊厳と主権を守ることに何のためらいもない」として、徹底抗戦を続ける構えも示しています。

イランは報復攻撃を続けていて、国営放送によりますと、革命防衛隊は6日、UAE（＝アラブ首長国連邦）とクウェートにあるアメリカ軍の駐留基地を攻撃したと明らかにしています。

攻撃の応酬が続き、中東の周辺国に影響が拡大する中、軍事衝突に沈静化の兆しは見えていません。