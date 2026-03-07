44歳・元NHKの竹中知華、服の上からわかる“たわわ”×開脚の衝撃 SNS反響「ユッサユッサ」「とんでもない大メロンが…」
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が6日、自身のインスタグラムを更新。車止めの柵をジャンプで超える姿を披露した。
【動画あり】「ユッサユッサ」「とんでもない大メロンが…」44歳・元NHKの竹中知華、服の上からわかる“たわわ”×開脚の衝撃
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。昨年11月に水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”して紹介され、以降グラビアシーンで大きな話題となっている。
竹中は「おはよう 今日は頑張れ取材デイ 頑張るるるるるるーーーー」というコメントとともに、動画を投稿。車止めの柵を跳び箱のようにジャンプで超える竹中の姿が映し出されている。
この投稿に「ユッサユッサ」「あ、危なかしい」「足細っ！足綺麗ですねー」「天真爛漫だなぁ」「とんでもない大メロンが…」などのコメントが寄せられている。
【動画あり】「ユッサユッサ」「とんでもない大メロンが…」44歳・元NHKの竹中知華、服の上からわかる“たわわ”×開脚の衝撃
竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務める。ラジオ沖縄の人気番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気に。昨年11月に水着グラビアデビューとなる『週プレ』で、“令和のスイカップアナウンサー”して紹介され、以降グラビアシーンで大きな話題となっている。
竹中は「おはよう 今日は頑張れ取材デイ 頑張るるるるるるーーーー」というコメントとともに、動画を投稿。車止めの柵を跳び箱のようにジャンプで超える竹中の姿が映し出されている。
この投稿に「ユッサユッサ」「あ、危なかしい」「足細っ！足綺麗ですねー」「天真爛漫だなぁ」「とんでもない大メロンが…」などのコメントが寄せられている。