映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』で主演する銀杏BOYZ・峯田和伸さん（48）、田口トモロヲ監督（68）にインタビュー。アーティストとして活躍する峯田さんをキャスティングした理由や、ロックに対する2人の思いを伺いました。

映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（3月27日全国公開）は、1978年に起こった『東京ロッカーズ』というムーヴメントが、⽇本のロックを塗り替えた事実に基づく物語です。田口監督が構想から10年の歳月をかけて手がけました。

■音楽映画なのに“カメラマン役”のオファーに驚き

峯田さんと若葉竜也さん（36）がW主演する今作。峯田さんはパンクバンド『セックス・ピストルズ』に衝撃を受けたカメラマンのユーイチを、若葉さんはバンドマンのモモを演じています。

――カメラマン役と聞いたときの気持ちは？

峯田：正直、驚きました。どっかのバンドのボーカルとかの役なのかなと思ったんですけど、カメラマンの地引雄一さん（原作者）をやってほしいって最初に言われて、めちゃくちゃ驚きました。

――峯田さんをカメラマン役に起用した理由はなんですか？

田口：受けの芝居をする峯田くんを見てみたかったっていうのと、そういうのはまだやってないんじゃないかなと思って。僕自身が峯田くんのファンなんで、そういう峯田くんを見てみたいという希望です。

■初めて会ったときはパーマ姿

峯田さんは、2003年に『GOING STEADY』を解散後、現在活動する『銀杏BOYZ』を結成。同年には、田口監督作・映画『アイデン&ティティ』に主人公・中島役として俳優デビューしました。

――峯田さんが俳優を始めたきっかけは？

峯田：バンドしかやってこなかった。それで、お芝居をやろうとも思わなかったし。25歳の時かな、この人（田口監督）から“やってみませんか？ 映画出てみませんか？”って初めて言われて。

――峯田さんと田口監督の出会いは？

田口：（映画）『アイデン&ティティ』の主人公を探すという過程で知ったというか。最初（『GOING STEADY』の）『若者たち』のPVを見たのかな。口と歌詞がシンクロしてないPVで衝撃的だったんですよ。それでもうすごい暴れっぷりで、大丈夫かなみたいな、この人。衝撃が大きくて、すげえヤツがいたもんだな、会ってみたいなって思って。

田口：実際に会ったら、その頃パーマをかけてて、伸びきったパーマで。スニーカーが破れてて。それを見たときに、これが“グランジ”ってやつ？ って思ったんですけど。

峯田：僕としては、そのとき初めて会うのでちゃんとした格好で行こうと思って、正装で行ったんですけど、バレましたね。

田口：すげえかっこいいなと思って、やられましたね。

■田口トモロヲ、“ロック”とは「自己解放」

――ふたりが音楽を始めたきっかけは？

田口：もうパンクですね。セックス・ピストルズを聴いて、あっという間に解散して。そのあと“ジョニー・ロットン”が“ジョン・ライドン”っていうふうに名前を変えて。『パブリック・イメージ・リミテッド』っていうのを作ったんですけど。それがロックを解体するというか、めちゃくちゃ前衛的で挑戦的な音作りをしてたんで、そこには圧倒的に影響されましたね。

峯田：高校生の時に聴いた『ニルヴァーナ』。授業中に友達からCD借りて聴いた瞬間ですかね。再生ボタン押して、国語の授業中に聴いた『Smells Like Teen Spirit』って曲を。あのとき教室揺れたんですよね、あぁ地震だって思って。でも僕以外はみんな普通に授業受けてるし、なんだこれはみたいな。それがいま思えば最初の体験だったのかな。

――ふたりにとって“ロック”とは？

田口：解放ですかね。自己解放と自分自身と出会うっていうことかな。

峯田：音楽ジャンルのロックに限らず、“この人見てて面白いな”、“なんかこの人なんなんだろうな”みたいな。そういう人、すごいなって思いますね。

■峯田和伸、今後の目標は「自分のやりたいように、わがままにやってみたい」

――今後の目標は？

峯田：自分のわがままにずっとやっていきたいです。社会性という、そういうものにとらわれず、自分のやりたいようにわがままにやってみたい。それが銀杏BOYZとしての活動なのかなって思ってて。お芝居はちょっと自分では正直わかんないところがあって。僕はトモロヲさんがモノ作りをするときに、そこに参加できるのが、それだけがうれしいので。ただ参加するにはやっぱりいいものを出せていけたらなっていうのはあるんですけどね。

田口：大人の恋愛もの。僕世代的に、“アメリカン・ニューシネマ”と呼ばれる映画を見て影響を受けて育ったようなもんなんで。社会的なテーマでありながらエンターテインメントしてるような作品を作れたらなとは思ってます。

――峯田さんの出演は？

田口：もちろんです。もう逃がしませんので。