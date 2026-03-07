千昌夫、妻＆娘＆孫ら総勢11人の“親子3世代”集合ショット公開「とっても素敵」「奥様 綺麗!!」「お孫ちゃんも、かわいい」
歌手の千昌夫（78）が6日、自身のインスタグラムを更新。総勢11人の家族が集合した“顔出し”ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「とっても素敵」千昌夫が公開した妻＆娘＆孫ら“親子3世代”の集合ショット
1日には「#ホノルル #家族集合」のハッシュタグとともに次男・ローレンスさんとの2ショットを掲載。同日の別の投稿では、長女・ナターシャさん、次女・ダニエラさんとの3ショットを披露し、娘たちが「それぞれお母さん」であることを明かしていた。
続く投稿では、孫娘たちとの写真を紹介。抱っこしているのがマーズちゃん、隣でほほ笑んでいるのがインディちゃんであることを説明し、「グランパー幸せ」と“おじいちゃんの顔”をのぞかせていた。
この日の投稿では、「2人から こんな大きな家族に。#家族全員集合」と感慨深そうにつづり、妻、息子＆娘、孫たち、総勢11人の集合ショットを公開。続く投稿で「女房と孫達」と、海辺で千と妻が孫たちに寄り添う5ショットも披露し、家族みんなでにぎやかにハワイ旅行を楽しんだ様子を伝えた。
この投稿には、「幸せな大家族」「とっても素敵ですね!!」「奥様 綺麗!!」「お孫ちゃんも、かわいい」などの声が寄せられている。
