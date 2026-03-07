第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDが6日（日本時間7日）、マイアミで開幕し、ベネズエラが6−2でオランダを下した。

初回にアラエスの適時打で先制したベネズエラは、1−1の同点に追いつかれた後の2回にサノヤの左越えソロで勝ち越し。さらに5回にはアラエスの押し出し四球、ウィルソン・コントレラスの2点適時打、アブレイユの適時打で4点を奪って点差を広げた。守っては先発スアレスから全6投手を繋ぎ、逃げ切り勝利を収めた。

主力選手の1人チューリオが欠場したが、打線は計11安打と好調。アラエスは「少し感情的になっている。アクーニャの後を打って、その後ろにはウィルソン・コントレラスがいる。その並びの中にいることを本当に誇りに思う」と感慨深げだった。

投手陣も健闘し、ロペス監督は「オランダのような相手と最初に対戦するのは良いテストだった。自分たちを信じ、感情をコントロールするためのいい機会になったと思う」。プールDではドミニカ共和国とともに1次ラウンド突破が有力視され、準々決勝以降に日本と対戦する可能性があるベネズエラが好スタートを切った。（マイアミ・杉浦 大介通信員）