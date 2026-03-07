開催：2026.3.7

会場：ダイキン・パーク

結果：[イギリス] 2 - 8 [メキシコ]

WBCの試合が7日に行われ、ダイキン・パークでイギリスとメキシコが対戦した。

イギリスの先発投手はＪ・アンダーソン、対するメキシコの先発投手はＪ・アサドで試合は開始した。

2回表、6番 Ｎ・アルバレスＪｒ． 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメキシコ得点 GBR 0-1 MEX

6回裏、3番 Ｈ・フォード 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでイギリス得点 GBR 1-1 MEX

8回表、3番 Ｊ・アランダ 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでメキシコ得点 GBR 1-4 MEX

9回表、8番 Ａ・トーマス 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメキシコ得点 GBR 1-6 MEX、9番 Ｊ・オルティス 2球目を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットでメキシコ得点 GBR 1-7 MEX、2番 Ｒ・アロザレーナ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメキシコ得点 GBR 1-8 MEX

9回裏、9番 Ｔ・トンプソン 5球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでイギリス得点 GBR 2-8 MEX

試合は2対8でメキシコの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメキシコのＲ・ガルシアで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はイギリスのＧ・ギルヒルで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-07 06:28:18 更新