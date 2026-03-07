ブンデスリーガ 25/26の第25節 バイエルン・ミュンヘンとボルシアＭＧの試合が、3月7日04:30にアリアンツ・アレーナにて行われた。

バイエルン・ミュンヘンはニコラ・ジャクソン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、ウーゴ・ボーリン（MF）、フランク・オノラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）はベンチからのスタートとなった。

33分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのレオン・ゴレツカ（MF）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

さらに45+1分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ルイス・ディアス（FW）のアシストからコンラート・ライマー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とバイエルン・ミュンヘンがリードしてハーフタイムを迎えた。

バイエルン・ミュンヘンは後半の頭から選手交代。マヌエル・ノイアー（GK）からヨナス・ウルビヒ（GK）に交代した。

55分にボルシアＭＧのロッコ・ライツ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

57分バイエルン・ミュンヘンが追加点。ジャマル・ムシアラ（MF）がPKで3-0。3点差となる。

60分、バイエルン・ミュンヘンは同時に3人を交代。コンラート・ライマー（MF）、ダヨ・ウパメカノ（DF）、ルイス・ディアス（FW）に代わりマイコン・カルドソ（MF）、ヨシプ・スタニシッチ（DF）、ラファエル・ゲレイロ（DF）がピッチに入る。

61分、ボルシアＭＧは同時に2人を交代。ハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）に代わり町野 修斗（FW）、ファビオ・キアロディア（DF）がピッチに入る。

67分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。イェンス・カストロップ（MF）に代わりルーカス・ウルリッヒ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

79分バイエルン・ミュンヘンが追加点。レナート・カール（MF）のアシストからニコラ・ジャクソン（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

81分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。ヨシュア・キミヒ（DF）からダビド・サントス（MF）に交代した。

84分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ウーゴ・ボーリン（MF）に代わりワエル・モヒヤ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の89分、ボルシアＭＧのワエル・モヒヤ（MF）がゴールを決めて4-1と3点差になる。

以降は試合は動かず、バイエルン・ミュンヘンが4-1で勝利した。

なお、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は61分から交代で出場した。

2026-03-07 06:30:18 更新