°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤È»Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬´°Á´·èÊÌ!? ºÇ½ª²óÄ¾Á°¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÎÞ¤ÎÂè9ÏÃ
¤¤ç¤¦3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè9ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
º£²óÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¡É¤³¤È¤ÎÄË¤ß¤È³Ð¸ç¡£
»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ø¡£¹ðÇò¤ò´üÂÔ¤¹¤ë°ìÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤¹¤ì°ã¤¤¡£ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë°ìÍÕ¡£¤·¤«¤·»Ê¤â¤Þ¤¿¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤®¡½¡½¤Þ¤µ¤«¤Î·èÊÌ!?
º£²ó¡¢»Ê¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¥³¥¢¥é¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡ª¥³¥¢¥é¤«¤é³Ø¤Ö¡¢¡ÈËÜµ¤¤ÎÎø¡É¤È¤Ï¡©
ºÇ½ª²óÄ¾Á°¡£ÎÞ¤ÎÂè9ÏÃ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡ª
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø