橋本愛、ばっさりヘアカットでショートにイメチェン 「可愛すぎる」「ボーイッシュ」
女優の橋本愛が4日、自身のインスタグラムを更新し、ばっさりと髪を切った新しいヘアスタイルを公開。ショートヘア姿に、ファンから反響が寄せられている。
【写真】ショートにイメチェンした橋本愛をもっと見る
橋本は「髪切った どう？」とコメントを添えて投稿。写真では、これまでの印象から一変するショートヘア姿を披露し、カフェでくつろぐ様子やセルフィーなど複数のカットを公開している。
前髪をラフに下ろしたナチュラルなショートスタイルで、柔らかな表情を見せる姿や、ボーイッシュな雰囲気の横顔カットも。
ファンからは「めっちゃ可愛いです」「めっちゃ似合う！！」「ショートヘアが本当に素敵でカッコ良くて見惚れてます」「ボーイッシュな愛ちゃんも可愛いしお似合いです」といった声が寄せられている。
引用：「橋本愛」インスタグラム（＠ai__hashimoto）
【写真】ショートにイメチェンした橋本愛をもっと見る
橋本は「髪切った どう？」とコメントを添えて投稿。写真では、これまでの印象から一変するショートヘア姿を披露し、カフェでくつろぐ様子やセルフィーなど複数のカットを公開している。
前髪をラフに下ろしたナチュラルなショートスタイルで、柔らかな表情を見せる姿や、ボーイッシュな雰囲気の横顔カットも。
ファンからは「めっちゃ可愛いです」「めっちゃ似合う！！」「ショートヘアが本当に素敵でカッコ良くて見惚れてます」「ボーイッシュな愛ちゃんも可愛いしお似合いです」といった声が寄せられている。
引用：「橋本愛」インスタグラム（＠ai__hashimoto）