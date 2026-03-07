橋本愛がショートにイメチェン　※「橋本愛」インスタグラム

　女優の橋本愛が4日、自身のインスタグラムを更新し、ばっさりと髪を切った新しいヘアスタイルを公開。ショートヘア姿に、ファンから反響が寄せられている。

　橋本は「髪切った　どう？」とコメントを添えて投稿。写真では、これまでの印象から一変するショートヘア姿を披露し、カフェでくつろぐ様子やセルフィーなど複数のカットを公開している。

　前髪をラフに下ろしたナチュラルなショートスタイルで、柔らかな表情を見せる姿や、ボーイッシュな雰囲気の横顔カットも。

　ファンからは「めっちゃ可愛いです」「めっちゃ似合う！！」「ショートヘアが本当に素敵でカッコ良くて見惚れてます」「ボーイッシュな愛ちゃんも可愛いしお似合いです」といった声が寄せられている。

引用：「橋本愛」インスタグラム（＠ai__hashimoto）