磯山さやか42歳、無防備ノーメイク姿に称賛殺到「すっぴんも魅力的」
タレントの磯山さやかが6日、自身のInstagramを更新し、さっぱりしたすっぴん姿を公開した。
【写真】本当にすっぴん!? 磯山さやかのノーメイク姿
この日、磯山は以前より気になっていたという体幹トレーニングを受講したことを報告。「みなさん、安心してください。笑」「私、痩せたいわけではないんです。今の私のカラダに納得しています」としつつも、「ただ、不調はやはりあるし、これからの事も考え、さらに自分のカラダを最強にハッピーに愛してあげたいと思ってるだけなんです！」と真意を説明し、「ここからは私の努力次第。どうなっていくのか、、楽しみながら見守ってくださいね！！」と、今後の変化に期待を寄せている。
そんな磯山は、トレーニング前後に撮ったメイクオフのショットを公開。ファンからは「あら、すっぴんも魅力的」「お顔、すっぴんなんですか⁈」「すっぴんも可愛い〜」「あららすっぴんなお顔も最高級可愛らしい」といった絶賛の声が寄せられている。
■磯山さやか（いそやま さやか）
1983年10月23日生まれ。茨城県出身。オーディションを経て2001年に芸能界デビュー。グラビアアイドル、タレントとしての活動と並行して女優業にも進出。『水戸黄門』（TBS系）や『わたし旦那をシェアしてた』（読売テレビ・日本テレビ系）、月9ドラマ『嘘解きレトリック』（フジテレビ系）などにレギュラー出演。2023年には吉橋航也とダブル主演を務めた映画『愛のこむらがえり』が公開された。
引用：「磯山さやか」Instagram（＠sayakaisoyama）
