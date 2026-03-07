27年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された女が3月5日に殺人の罪で起訴されたことを受け、被害者の夫・高羽悟さんが報道陣の前で心境を語りました。

1％でも2％でも不起訴があり得るかな…と

――3月5日、安福久美子被告(69)が起訴された報告はどのように受けた

（3月5日の）12時5分ぐらい前に、担当の検事さんから直接「今日起訴しました」ということで、電話がありました。「本日、安福久美子を殺人罪で起訴しました」という、その一言だけです。

――その言葉を聞いたとき、率直にどのような思いだったか

今日よりはね、鑑定留置から帰ってきたときから、起訴されるんだろうなという予測はありましたので、その日が来たかという感じで。今日に関しては、特別良かったというよりは、鑑定留置に行っていましたから、1％でも2％でも不起訴があり得るかなと思っていましたので。それは心配していましたが、そういうことがなくて無事起訴できたので、良かったなと。今日は形式的に検事さんから連絡いただいたという感じかなと思います。

――わずかな確率でも、もし不起訴だったらどうしようという思いだったか

鑑定留置から帰ってきてからは大丈夫だろうなというふうには思いました。

――安福被告の黙秘が今も続いているということに関しては

警察から聞いていることは、鑑定留置でも黙秘してたということで。警察でも、鑑定留置でもしゃべってないということは聞きました。逮捕当時からわけの分からないことを言ってるので。

私は別に安福と子育て論もしたことがないですし、そんなやり取りをするほど深い関係ではなかったので。あくまでも、私が思うには安福が自分のことを保身のつもりで言ってるとは思いますけども、そんな事実はないので。しゃべるとどんどん突っ込まれるので、しゃべれないという状態じゃないかなとは思ってます。

謝罪の言葉はない

――安福被告が、奈美子さんと航平さんには謝罪の言葉を述べているものの、悟さんには謝罪の言葉がないことについては

警察から聞いてるのは、私のことは「奈美子の夫」と呼んで、名前では呼んでないということと、私に対する謝罪の言葉はないということは聞いてます。ですから、彼女の供述から思うのは、よっぽど短絡的にカッとなってやっただけで、そんな子育て論がどうのこうのという深い理由はなくて、はっきりした理由がないということでしゃべれないんじゃないかな。

だから私に対しても謝罪したくないというのは、あくまでも自分の言い訳というか、自分でストーリーを作ってしゃべってるはずなので。

それを崩さないために、私には謝らないと言ってるだけだと、逮捕後からの流れではそう思ってます。もし本当にそれならどんどんしゃべってくれればいいことで。

ただ、私も周りの関係者の証言は聞いてますけど、誰も私が男尊女卑だとか、子育てでどうのこうのといった議論をしてるっていうことはみんな信じてないので。それは裁判で明らかになってくと思いますから。彼女の保身で言ってるだけだと思います。

なぜ26年かかったか検証を

――安福被告にはどのような対応を望むか

真実をしゃべってほしい。今の態度はやっぱり子どもがいて、なおかつ人の家の奥さんを殺すなんていう土台、正当な理由があるはずもなく。単純に短絡的な理由でやったから恥ずかしくて言えないという状態じゃないかなと思ってます。

――今後の裁判に向けてはどのような思い

起訴されたといっても、初公判の日が決まったわけではない。全然現実的じゃないので、初公判の日が決まったらそれに向けて準備していきたいなと思います。

裁判でもしゃべらないと思うので、そこについてはあまり追求しても仕方がないと思いますけども、 動機が分からないまま求刑されるんじゃないかなという予測をしてます。

――息子の航平さんにはどのように伝えた

息子の奥さんとの3人のグループLINEがありますので、そこに(3月5日)12時過ぎに一応起訴が決まったということだけは連絡しました。

――どのような返事があったか

息子は相変わらず既読になってないと思うんですけど。咲月さんからは、お疲れさまでした、みたいな。これから長い闘いになるので、お体大事に頑張ってくださいみたいなLINEは返ってきました。

――「宙の会」の皆さんへの報告は

7日に会うのでまだ伝えてないですけども。分かってくれているとは思いますけども、報道で。

――悟さんが一番知りたかった動機に関して、警察や検察からの説明は

多少ありましたけども、それは裁判に影響することなんで大人の事情ということでしゃべれないということでご了解いただけると思います。 弁護士対策というか、そういうことで慎重に扱ってると思いますので、裁判の中で明らかにしていくということです。

――今日の起訴は、ご自身が思い描いたようなものだったか

心境としては26年もかかってましたから、私と奈美子との人間関係が薄い者の犯罪だと思ってました。まさか自分の関係者でこんな身近にいて26年も逮捕にかかるとは思ってませんでした。

そういう意味ではちょっとびっくりした面があって。 解決したからいいんじゃなくて、なぜ26年かかったかを検証してもらいたい気持ちです。

母親はいなかったけど周りの愛情をもらった

―― 報道では「子育ての苦労を分からせたかった」…などの情報が出ているが

彼女とは子育ての大変さを分からせるとか、子育て論がどうたらこうたらとか、共働きなんかするんだったら蹴ってやるとか、そんなことは一切言ったことがない。

自分を正当化するためにそういうことを私に言われたと言ってるんではないかなと、今は思ってます。私から言わせたら、あなたとそんな議論するほどの仲じゃなかったので。全くのでまかせだと思う。

――3人での穏やかな生活を奪われたことについて、あらためて

自分としては容疑者が意外すぎる人物だったんで。なんでこうなっちゃったんだろうということは、こちらから聞きたい。今の状態では動機も分からず裁判も終わると思います。

考えてみれば、もう1人子どもができて4人家族だったかもしれませんけども。それを今思っても仕方がないかな。安福は私に対して懲らしめてやろうと思って殺したかもしれませんけども。

うちとしては航平もちゃんと育てたし。 別にそんなに子育ても苦労した経験もなく、あまり子どもには手がかからなかったし。息子は息子で進路は全部自分で決めて、会社も自分で選んでちゃんと生活して、東京へ行くことも自分で決めていったことなんで。

安福が思うほど子育てが大変じゃなかったし。うちの息子は母親はいなかったけど周りの愛情をもらって頑張ってやってきたことなんで。その点については別に何とも思ってない。

第1のハードルがクリアできた、ゴールまでは長い

――起訴を受けて奈美子さんに何か伝えたか

動機がはっきり分かったとかいうことでもないので。特段報告することはないかなということですね。判決が決まったわけでもないですし。 第1のハードルがクリアできただけで、まだまだゴールまでは長いんで。

かといって、動機についてはもう大部分諦めて、裁判で明らかになることも無理だろうなと思ってますので。粛々と裁判の手続を進めるだけだなと思ってます。1％でも2％でも不起訴の可能性があったわけですから。その可能性がなくなって、刑事裁判の場に安福を引きずり出せるという面では良かったなということですね。

――安福被告に対し、どのような刑を望むか

反省してるところがないので。 検事さんにお願いしようと思ってるのは、求刑できる一番重い刑を求刑してもらいたいということのみ。そのまま求刑どおり判決が得られればいいかなとは思ってますけど。

――被告が悟さんを指し示すとき「奈美子さんの夫」と表現していることについて

自分(安福被告)の中のストーリーでは私(高羽さん)が悪いということで、私(安福被告)が犯罪を犯したのは私(高羽さん)のせいだということが言いたいんじゃないでしょうか。だから謝罪もしていないよう。奈美子と航平には悪かったという供述をしてるようですけど、私に対しては何にも謝罪がないらしいです。

――悟さんからすると謝罪がほしい気持ちはあるか

前から言ってるように謝罪はしなくていいんで。 謝ってもらって奈美子が帰ってくるなら謝ってもらいますけど、そんなことは無理なんで。黙って早く刑に服してくれと。刑事裁判が一審で終えて早く刑務所行けと、願うのはそれだけなんで。もう謝ってもらわなくていいんで。