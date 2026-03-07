◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンが７回コールド勝ち。試合は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」で独占配信された。スペシャルサポーターの嵐・二宮和也が生出演し、マイクトラブルに機転を利かせて“神対応”する一幕があった。

試合後、３安打４打点の活躍だった源田壮亮内野手を招き、「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」の俳優・渡辺謙と、元巨人監督の原辰徳氏、日本ハムなどでプレーした中田翔氏とともに源田をインタビューした。

熱弁する原氏らの声は入っていたが、肝心の源田の声が入らないトラブルが発生。そのまま会話が２、３往復続いた。気が付いた二宮は、原氏が源田に質問している隙に、自分のマイクをサッと源田に渡して交換。隣の渡辺も事態を察知し、マイクが１本足りなくなったため、二宮がしゃべる時に自分のマイクを二宮の方に向けていた。

ネット上では「ニノちゃん流石、源田選手のマイクトラブル気付いてすぐマイク交換する神対応」「マイクトラブルにすぐに気付いて自分のマイクを渡したニノも、そんなニノにすぐマイクを向けた渡辺謙さんも、とにかく格好いい」「ケンさんも優しい。ニノちゃんにマイク向けてくれてる」「源田さんの声が聞こえないと思ったらニノがマイク替えてくれた」「すっとマイクを差し替えるニノと、意図を理解して自分のマイクでニノにも話させる渡辺謙」「ファインプレー」と称賛の声が集まった。

また五回表終了時に、東京ドームに嵐の新曲「Ｆｉｖｅ」が響いた。その直後に二宮は自身のＸ（旧ツイッター）を投稿。「Ｆｉｖｅが球場でかかりました！！ありがとうございます 試合、、凄いことになってます」と興奮気味に感謝していた。