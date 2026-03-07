小島瑠璃子「夫の命日。一周忌なんですね」 挑戦を支えるのは20年来の親友マネージャー
ABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#3が、5日に放送された。小島瑠璃子の“人生再スタート”に密着した。
【写真】「笑顔が最高」春らしい“さくら色”の新ヘアを披露した小島瑠璃子
5日の放送では、東京・赤坂で期間限定のお茶専門店をオープンする前日と当日の舞台裏が描かれた。小島は、店舗準備の中で「最初、誰かと協業で店をやろうと思ったんですけど、全部自分たちでやる覚悟の方が、学びが多いというアドバイスをいただいた」と語り、ゼロから自分たちの手で立ち上げる道を選択。さらに、「予約サイトの構築から、全部私がやった」「Excelで原価計算して、大体の粗利は見えてます」と、起業家としてのリアルを赤裸々に明かした。
そして、そんな挑戦を支えているのが、小学生の頃から20年以上の付き合いだという女性マネージャー。小島は、夫が亡くなってから2か月後ほどのタイミングで、実家近くの遊歩道に呼び出し、「今はかなりしんどい状態だけど、絶対にもう1回、芸能も事業も頑張るから一緒についてきてほしい。仕事辞めてくれないか？」と相談したと振り返る。マネージャーはその場で「OK」を出し、最短で退職して小島のもとへ。小島は「お茶の事業も一緒にやってる」「相方みたいな感じ」と、二人三脚で進む現在を語った。
密着の終盤では、期間限定店舗の営業を終えた小島が静かに胸中を吐露する場面も。「この期間限定店舗が終わった後が、夫の命日。一周忌なんですね」と語ると、「これから人生をかけてやっていこうと思うことで、一つ”かたち”になって、お客さんにも喜んでもらえた」「心の底からホッとしました」と達成感をにじませた。
また、マネージャーとの反省会では、これからの事業について「儲からなきゃいけない、稼がなきゃいけないのは会社だから当然だけど、社会全体が良くなる、人を幸せにするっていうことを、真っ直ぐ追い求めればいい」と語った小島。「私がすごくお茶に助けられたっていうのがあるからこそ、それを感じる人を増やして、人を幸せにできれば、結果事業も大きくなる。一旦信じてやってみるわ」と、未来への決意を語った。
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。
【写真】「笑顔が最高」春らしい“さくら色”の新ヘアを披露した小島瑠璃子
5日の放送では、東京・赤坂で期間限定のお茶専門店をオープンする前日と当日の舞台裏が描かれた。小島は、店舗準備の中で「最初、誰かと協業で店をやろうと思ったんですけど、全部自分たちでやる覚悟の方が、学びが多いというアドバイスをいただいた」と語り、ゼロから自分たちの手で立ち上げる道を選択。さらに、「予約サイトの構築から、全部私がやった」「Excelで原価計算して、大体の粗利は見えてます」と、起業家としてのリアルを赤裸々に明かした。
密着の終盤では、期間限定店舗の営業を終えた小島が静かに胸中を吐露する場面も。「この期間限定店舗が終わった後が、夫の命日。一周忌なんですね」と語ると、「これから人生をかけてやっていこうと思うことで、一つ”かたち”になって、お客さんにも喜んでもらえた」「心の底からホッとしました」と達成感をにじませた。
また、マネージャーとの反省会では、これからの事業について「儲からなきゃいけない、稼がなきゃいけないのは会社だから当然だけど、社会全体が良くなる、人を幸せにするっていうことを、真っ直ぐ追い求めればいい」と語った小島。「私がすごくお茶に助けられたっていうのがあるからこそ、それを感じる人を増やして、人を幸せにできれば、結果事業も大きくなる。一旦信じてやってみるわ」と、未来への決意を語った。
同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。