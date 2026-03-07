「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」――タスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事を終わらせる人のコツ」を紹介する。

20代でつく決定的な差

20代と言えば、社会人が始まったばかりで、まだまだ成長の途中です。

そんな中でも、「仕事ができる若手」「仕事ができない若手」などが、徐々に分かれてきたのではないでしょうか。

みなさんの20代を思い返していただいても分かる通り、将来伸びる20代とそうでない20代には明らかな差があります。しかもその差は、若いうちからすでに広がっていて、30代、40代と年を重ねるに連れて徐々に開いていきます。

では、一体何が違うのでしょうか。それこそが本書で紹介する「仕事の進め方のキホン」だと、私は考えています。今回は「仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術」のキホンについて紹介しましょう。

「ゴールにつながる仕事か？」

私は、仕事が速い人は「計画を高速で立てられる人」だと考えています。

そのスピードの源泉は経験からくる場合もあれば、仕事を「分解」する力からくる場合もあります。要するに「こうすればうまくいくよね」と思えるレベルまで準備するのが速いのです。

仕事ができる20代は、速くからこのことに気づいています。そうして、目の前の仕事がどうすれば終わるか＝「きちんとゴールにつながっているか？」を確認しているのです。

そうは言っても、経験の浅い20代ですから、ゴールまでたどり着けるように書き出そうとしてもわからないところが出てくるでしょう。未経験の仕事であれば、何をすればいいかわからないこともあるのは当然です。ここが分かれ道です。

伸びる20代の仕事の進め方

伸びる20代は、ここで「わからない部分を、人に質問して明らかにしてから進む」のです。

自分がやるべき作業がわからないのですから、そのまま進めるわけにはいきません。そこで「自分なりに考えた。そして、わからない部分も仮置きして、ゴールまでたどり着ける道筋を作ってきた」ことを見せながら、上司や先輩など経験豊富な人に質問するのです。「この部分がわからないんです。具体的にはどんな作業が必要になるのでしょうか」と聞くのがよいでしょう。

このときに、先ほどの「仮置き」が効いてきます。仮置きした部分は明らかに具体化できておらず、目を引く状態になっているはずですから、経験者が見れば「なるほど、前後はわかっているけれど、ここがわかってないんだな」ということが伝わるはずです。

伸びる20代は、こうして「終わる仕事の進め方」をイメージしています。この「終わる計画を作る計画の技術」ができているかどうかで、将来には大きな差が出てくるのです。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）