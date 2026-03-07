「35歳からどんどん落ちぶれていく人」が見失ってしまっていること・ワースト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

35歳からどんどん落ちぶれていく人

35歳を過ぎたあたりから、明確に差が開き始めます。

伸び続ける人と、なぜか停滞し、そのまま落ちていく人。

能力の差でしょうか。

環境の差でしょうか。

『ゆるストイック』という本が指摘するのは、もっとシンプルな違いです。

それは、「試行回数」です。

本書は、いわゆる「運のいい人」をこう定義します。

「運のいい人」とはどんな人を指すのでしょうか。ここで言う「運のいい人」とは、「チャンスに遭遇する確率が高い行動をしている人」のこと。つまり、「試行回数の多い人」のことを指しています。

落ちぶれていく人が見失っているもの・ワースト1は、「回数」です。

成功はくじ引きに近い

35歳を超えると、多くの人が「効率」を求め始めます。

外さない選択。

失敗しない挑戦。

確実性の高い行動。

しかし本書は、成功をこう捉えます。

成功が「くじ引き」のような確率のゲームだと考えると、「くじを引き続ければ、そのうち当たりを引く」という結論に至ります。

たとえば、サイコロを振り続けていれば、いつか目当ての目が出ます。それと同じように、トライし続ければ、いつかは目的を達成できる可能性が高まります。

しかも、人生の「くじ引き」には回数制限がありません。つまり、何回でも挑戦できるという「バグ」があるようなものなのです。

――『ゆるストイック』より

ここで重要なのは、「回数制限がない」という点です。

にもかかわらず、落ちていく人ほど、くじを引く回数を減らします。

失敗が怖い。

評価が気になる。

時間がないと言い訳をする。

結果、試行回数が激減し、「運」が遠ざかります。

回す人だけがループに入る

本書はさらに、成功後の構造にも触れています。

トライしようと思えば、一人で何百回でも引き続けることができます。

自分が好きで得意なことならば、試行錯誤も続けられます。

宝くじも、無制限に引き続ければ、いつかは当たりを引くかもしれません。

当たり（成功）を引くと、世間は、「あいつは才能があったに違いない」と錯覚してくれます。

そうすると、さらなるチャンスが舞い込んでくるようになり、当たりを引く確率はどんどん上がっていきます。

実績が出ると、「独自性」が強化されます。引くから当たるし、当たったからさらに当たりやすくなるというループに入っていきます。

――『ゆるストイック』より

ここに構造があります。

引く → 当たる → 信用が生まれる → チャンスが増える → さらに当たりやすくなる。

35歳以降に伸びる人は、このループに入っています。

落ちぶれる人は、最初の「引く」をやめているのです。

ワースト1は「回数を減らすこと」

才能でも、環境でもありません。

見失っているのは、「回数を回し続ける姿勢」です。

ゆるストイックとは、気合いで突っ走ることではありません。

淡々と、何度もくじを引くことです。

人生には回数制限がない。

この「バグ」を使わないことこそが、最大の機会損失なのです。

