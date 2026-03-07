多くの人であふれる東京・新宿。慣れていない人にとっては、歩くだけでも疲れてしまうかもしれない。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

帰りのバスの時間が迫るなか、バスターミナルが見つからず途方に暮れる女性。新宿で道をたずねようと声を掛けたら......。

――栃木県在住の60代女性・Kさんからの投稿。

＜Kさんからのおたより＞

3年前の12月、妹が愛知県から東京に出て来たときのこと。

私も栃木県からバスで新宿バスターミナルまで行き、そこから乗り換えて水道橋駅へ。妹と食事して、しばらく楽しい時間を過ごしました。

帰る時間が来て、妹にお土産の入った手さげを2つもらいました。私自身、久しぶりの東京で、新宿のデパートでおいしそうなものをたくさん買っていたので、合わせて手さげが5つになっていました。

新宿駅からバスターミナルに向かおうと歩きましたが、バスターミナルの案内も見つかりません。人にたずねても知らないと言われ、疲れ果ててしまいました。

男性は辞退しましたが

最終のバスの時刻が迫って途方に暮れていると、若者グループが歩いていたので、またたずねたのです。すると若い男性が、

「わかりづらいから、僕が一緒に行きます」

と、バスターミナルまで案内してくれました。荷物も持ってくれました。

ありがたくて、うれしくて、バスターミナルに着いてからお礼を言い、妹からもらった土産と、私がデパートで買った土産の2つの手さげをその方に差し上げました。男性は辞退しましたが、強引にお渡ししました。

私は最終バスに間に合い、その日のうちに家に帰る事が出来て良かったです。

今でもバスに乗るたびに、思い出します。あの時はありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）