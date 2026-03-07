医療費控除を受けるには確定申告が欠かせない（写真：umaruchan4678/Shutterstock.com）

今年も確定申告シーズンがやって来た（3月16日が申告期限）。近年、国税庁は申告の完全電子化を目指して国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利便性向上を図っている。会社員や年金受給者を含め、庶民になじみの深い医療費控除の申告も、支払った医療費のデータを一括取得して申告書に自動入力できるなど、格段に利用しやすくなっている。それでも、実際に申告を行ってみると意外な落とし穴があるという。注意点をまとめてお伝えしよう。

入院中の食事代、通院にかかった交通費なども控除の対象

医療費控除は、通年で支払った医療費が一定ラインを超えた時に、税金の軽減が受けられる制度だ。

控除の対象となるのは、1年間の医療費が10万円を超えた人（所得が200万円未満の場合は「所得×5％」を超えた人）。ただし、健康保険や生命保険などから「補填金」を受け取っていたら、その分は医療費からマイナスする必要がある。

医療費が申告水準に届かない人でも市販薬を多く購入している場合は、「セルフメディケーション税制」の適用が受けられるかもしれない。

対象はスイッチOTC医薬品（医療薬から転用された市販薬）などの特定一般用医薬品で、具体的な薬品名は厚生労働省のウェブサイトで確認できる。年間購入額が1万2000円超とハードルが低い。

会社員の場合、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCo（個人型確定拠出年金）の小規模企業共済等掛金控除など、大概の所得控除を勤務先の年末調整で受けることができる。

しかし、医療費控除は確定申告をしないと受けられない。先のセルフメディケーション税制も申告が必要で、医療費控除との併用はできない。

医療費控除の対象となる医療費には、医療機関に支払った診療費や治療費、入院費、入院中の食事代、通院にかかった交通費、薬局などで購入した医薬品の代金などが含まれる。

高額の医療費支出は還付のチャンス

医療費控除の対象となる医療費を「保険診療による医療費」と混同しているケースが少なくないようだが、保険外で全額自己負担となる先進医療をはじめ、歯科のインプラントやセラミック義歯、眼科のレーシック手術などの費用も対象となっている。

むしろ、こうした高額の医療費を支出した翌年こそ、医療費控除で還付を受けるチャンスだと言える（10万円を少し超えた程度だと、超えた分に申告者の所得税率をかけた金額程度しか還付されないため、申告作業に手間がかかる割にはコスパが悪いという見方もある）。

医療費控除には、医療費だけでなく介護費も含まれる。訪問介護、施設介護ともに対象になっているが、該当する介護サービスは領収書に対象金額が記載されている。

医療費控除の申告をする際は、医療費や交通費の明細書を作成して提出する必要がある（健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」で明細書に代えることもできる）。

国税電子申告・納税システム（e-Tax）を使って申告する場合は、マイナポータル連携を設定しておけば医療費のデータを一括取得し申告書に自動入力できる。2月9日以降は前年1〜12月の医療費情報が反映される。代理人登録を行えば、家族の医療費情報も取得できるようになっている。

ひと昔前の医療費控除の申告と比べれば格段に使い勝手が良くなった感があるが、それでも落とし穴はある。

領収書を探したが見当たらない…どうする？

50代の女性は2025年に歯科の保険外治療で50万円を支払った。支払い時に医療費控除が受けられると聞いていたので年明けに確定申告の用意をしようと領収書を探したが見当たらない。

マイナポータルからデータを取得すれば問題ないだろうと思ったが、取得したデータは保険診療のもので保険外の医療費は含まれていなかった。

「50万円分の医療費控除を無にするのは惜しい！」とダメもとで治療を受けたデンタルクリニックに問い合わせたところ、「領収書の再発行はできないが、代わりに有料で領収証明書を発行することはできる」と言われ、1100円を支払って証明書の交付を受け、事なきを得た。

顧客の確定申告を多数手がけるベテラン税理士は、「マイナ連携でデータが取れると言っても保険診療分だけなので、特に高額の支払いをした時は領収書を忘れずに保管しておく必要がある」と釘を刺す。

確定申告の際に一件一件の領収書を提出する必要はないが、申告者には領収書を5年間保存しておく義務がある。

医療保険の加入者が受け取った給付金にも注意が必要だ。

今回の申告の話ではないが、別の50代女性は乳がんに罹患した翌年の申告で「やらかした」という。女性は民間のがん保険に加入しており、100万円のがん診断給付金を受け取った。

クレカ払いの落とし穴は

この給付金を前述した補填金として申告したため、当初の還付金はスズメの涙。税務に詳しい同僚に愚痴ったところ、がん診断給付金は「補填金」に当たらないと知り、修正申告をした。

補填金の対象となるのは、健康保険の高額療養費や出産育児一時金、療養費・家族療養費、民間保険の入院給付金、医療保険金、傷害費用保険金などだ。

女性のように国税庁の確定申告書等作成コーナーから自分で入力していく場合、誰からも指摘が受けられず、含めなくてもいい給付金まで計算に入れて登録してしまう可能性がある。給付金を受け取る際に補填金に当たるのかどうかを保険会社に確認しておきたい。

最近はクレジットカードに対応する金融機関が多くなり、医療費のクレカ払いが増えているという。入院費や手術代など高額の医療費を支払う時に現金を持ち歩く必要がなく、カードによっては払った分のポイントも貯まる。便利でお得だが、医療費控除を受ける場合、思わぬ落とし穴がある。

育児休暇中の30代女性は、自身の医療費をずっとクレカ払いにしていた。医療費控除は「生計を一にする家族の分をまとめて申告できる」「所得税率の一番高い人が申告するとより多くの還付が受けられる」ことから、今回は育休で収入が減っている自分よりも自営業の夫に申告してもらうのがいいだろうと考えた。

しかし、夫の税理士から、「あなたの医療費はご主人の医療費控除としては申告できませんよ」と言われてしまった。女性が自分名義のクレカで支払いをしていたためだ。

年末のクレカ払いはどの年の控除対象？

医療費控除の場合、「医療費を実際に負担した人が申告する」というルールがある。前出のベテラン税理士によると、共働き夫婦で妻が子供の入院費を自分の医療費控除として申告したら、入院費を夫名義のクレカから引き落としていたため税務署から指摘を受けたケースもあったという。

クレカ払いの場合、例えば、12月に診療を受けて医療費の引き落としが1月だとしたら、その分をどの年の医療費として申告すればいいのか迷ってしまう人もいるだろう。

クレカ払いの医療費控除の申告は引き落とし日ではなく決済日ベースになるため、先のケースでは前年（12月が属する年）分の医療費控除の対象となる。ただし、下記のようなケースには注意が必要だ。

大学病院などでは、クレカを使った後払いを利用することで、“会計待ち”のストレスがなくなるというメリットがある。しかし、後払いの決済日は3〜4日後になることがあり、この場合、12月の最終営業日の医療費は1月の決済となり、翌年（1月の属する年）の医療費控除で申告することになる。

医療費控除がお得なのは所得税の還付だけではない。6月以降に払う住民税を軽減する効果もある。25年は所得税の基礎控除が収入に応じて10万〜47万円引き上げられた（給与収入2545万円以下）一方、住民税の基礎控除（43万円）は現状維持。医療費控除やセルフメディケーション減税が受けられるのであれば、3月16日までにしっかり申告して負担を減らしたい。

