友達の誘いで参加した『のど自慢』をきっかけに18歳で歌手デビュー 祖父と両親の影響で演歌好きに
演歌歌手の徳永ゆうきが、9日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
徳永ゆうき ＝テレビ朝日提供
奄美大島出身の祖父と両親の影響で、演歌･歌謡曲一直線で育った31歳の徳永。小学生の頃はAKB48などが流行っていたが、全く話題についていけなかったという。
高校生のときには、友だちの誘いで『のど自慢』に応募。見事グランドチャンピオンに輝き、レコード会社からのスカウトを受けて18歳でデビューを果たした。
また、子どもの頃から電車が大好きだという徳永は、将来は鉄道会社で働きたいと思っていたそう。阪神電車の車掌のモノマネをよくしていたというエピソードのほか、俳優として山田洋次監督の映画に出演した際の秘話も明かす。
