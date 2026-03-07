◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―韓国（７日・東京ドーム）

大谷翔平（３１）＝ドジャース＝の一振りに対戦国メディアも戦々恐々だ。

侍ジャパンは６日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）で１３―０の７回コールドと快勝発進した。「１番・指名打者」でスタメン出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２回に先制の満塁本塁打を放つなど、４打数３安打５打点の大暴れで、チームの快勝に大きく貢献した。

７日には韓国と対戦。２０１７年以降の国際戦で１勝１０敗と苦杯をなめている韓国はリベンジに燃える。

代表メンバーにはドジャースの金慧成内野手、ジャイアンツの李政厚外野手ら現役韓国人メジャーリーガーだけでなく、３８歳のベテランでメジャー通算７８勝の柳賢振投手も入った。

さらには、韓国にゆかりのある米国出身選手も名を連ねた。昨季４２登板のオブライエン（カージナルス）、２３年１２勝のダニング（マリナーズ）、メジャー通算４０試合出場のウィットコム（アストロズ）、昨季７本塁打のジョーンズ（タイガース）も名前を連ねメンバー入り。５日にチェコを１１―４で破り、勢いよくスタートした。

チェコ戦後は同国の聯合ニュースが「大谷、かかってこい」、スポーツソウルは「宿命の韓日戦」などと見出しをつけ打倒・日本を掲げて鼓舞。東亜日報は「私たち代表チームが本当に強くなった。日本に勝てるかもしれない」と報じた。

しかし日本が大谷翔平の衝撃の満塁弾で勢いに乗り、世界ランク２位の台湾をコールドゲームで退けた後は朝鮮日報は「大谷翔平が爆発」「クレイジーなスーパースター」、中央日報は「大谷が東京ドームを揺らした」などと日本代表の活躍を大々的に報道。“リベンジ”への期待がトーンダウンしていた。

韓国は午後７時からの日本戦を終えた翌日正午から台湾戦に臨む。