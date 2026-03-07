選抜高校野球大会への出場に沸く長崎西高には、白球とは別の「甲子園」に挑む2年生たちがいる。理科や数学の知識や実験への取り組みを競う「科学の甲子園」と、人工衛星に見立てた小型機械を作る「宇宙甲子園」で、いずれも地区大会を勝ち上がり、今月に開かれる全国大会に出場する。野球部の初戦が20日と決まり、互いの健闘を誓い合っている。

3日に体育館であった壮行会で野球部と共に激励された村嶋瑛太さんは、科学の甲子園に出場する8人チームのリーダーを務める。理科や情報の筆記試験と、電磁誘導の原理を生かした工作物などの実技で得点を競い、総合優勝を目指す。予選を含めると697校の参加があった。

「絶対、全国大会に出ると決めていた」という村嶋さんは、中学時代に同級生と「科学の甲子園ジュニア」に出場した経験がある。一緒に戦った6人が長崎西高に入学して再びメンバーとなり、新たに2人が加わった。

各自はテニスや陸上、ギター部などそれぞれの部で活動しながら、放課後に生物室で話し合ったり、帰宅後はLINE（ライン）を通話状態にしたままでつないで問題を解き合ったりして高め合ってきた。

大会は20〜23日に茨城県つくば市で開かれる。同校の出場は2年ぶり8度目。村嶋さんは「それぞれ得意分野があり、思考力や知識をフォローし合う。チームワークが僕たちの強み」と意気込む。

◇ ◇

7、8日に岐阜市で実施される宇宙甲子園には、物理部の石橋周（いたる）部長と分藤（ぶんどう）嘉紀さんが出場する。部活動で空き缶サイズの模擬人工衛星「缶サット」の製作に励んできた。大会では、この缶サットを実際に地上80メートルほどにまで打ち上げ、上空から地表の温度や湿度などを記録し、回収するまでの流れや正確さを競う。予選を含め29校が参加した。

宇宙開発に携わる夢を持つ石橋さんと、プログラミングが好きな分藤さん。2人は「意見をぶつけ合い、二人三脚でやってきた」と口を合わせる。先輩たちは地区予選で涙をのんでおり、同校として初めてつかんだ全国切符となる。2人は「たくさんの失敗を積み上げ、僕らも缶サットも成長してきた。大会でしっかりと実力を発揮したい」。

二つの「もう一つの甲子園」に出場する生徒たちは、クラスメートの野球部員の甲子園出場に刺激を受けている。石橋さんは「（先に大会が開かれる）僕らが良い成績を残して野球部の勢いにつなげたい」と話す。

偶然にも科学の甲子園の初日と、野球部の初戦が重なった。村嶋さんは野球部の桑原直太郎主将と「お互いに勝ち上がろうと約束した」と明かす。野球部が初戦を勝ち抜けば、アルプススタンドで声をからして応援するつもりだ。

（貞松保範）