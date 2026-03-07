心身障がい児（者）療育訓練施設「夜須高原福祉村やすらぎ荘」（福岡県筑前町）を支援する第47回チャリティー作品即売展（西日本新聞社、西日本新聞民生事業団主催、特別協力＝山本文房堂）が4月11、12の両日、福岡市・天神のエルガーラホール7階ギャラリーで開かれる。

1977年から続く企画で、今回は絵画の大津英敏さん（日本芸術院会員）、陶芸の人間国宝・福島善三さん（小石原焼）ら、著名作家や中堅、若手など計111人から約180点が寄せられた。

出品作家を2回に分けて紹介する。

寄贈された方々（上） 敬称略

■絵画

浅浦恒敏、猪立山三鈴、井口由多可、宇田川宣人、江口登、江崎フミ子、大石紫光、大串誠寿、太田宏介、大山好美、岡田豊子、小川幸一、筧本生、梶原慎一郎、川副洋子、川副了造、久保輝秋、倉数和文、重冨貞美、白井紘子、園田ゆかり、滝口文吾、田中慧、田中学、寺崎陽子、藤堂秀道、富永幸子、永井正文、西岡一義、濱田隆志、平岡浩、藤井順子、船本寛、松浦安弘、光行洋子、宮崎定旨、宮本幹太、吉浦一彦、渡邉秀幸

■書

鐘ヶ江勢二、後藤鮎美、諸石祥雲

◆やすらぎ荘支援第47回チャリティー作品即売展 福岡市・天神のエルガーラホール7階で、4月11日（午前10時〜午後4時）、12日（午前10時〜午後2時）。今回は11日午前10時から販売する。著名作家の作品は抽選となる。応募は12日の正午に締め切り、午後1時に結果を発表する。西日本新聞社、西日本新聞民生事業団主催。出品作家名、作品名は民生事業団ホームページ（HP）、やすらぎ荘HPで紹介する。