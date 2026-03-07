平和国家の歩みを踏み外してしまうのか。厳格な歯止め策がないまま、人を殺傷する武器の輸出に乗り出すことは許されない。

与党の自民党と日本維新の会が、防衛装備品の輸出ルール緩和を高市早苗首相に提言した。戦闘機や護衛艦、潜水艦など、殺傷・破壊能力を持つ武器の輸出を原則として認める内容だ。

これまでは非戦闘分野の救難、輸送、警戒、監視、掃海の5類型に限定していた。

政府は提言に沿って5類型の縛りを撤廃し、殺傷兵器の輸出を解禁する。今春にも防衛装備移転三原則の運用指針を見直す。

提言は戦闘中の国への輸出も条件付きで容認している。日本が海外の武力紛争に加担する可能性があるが、与党は前のめりだ。

歴代政権は武器輸出が国際紛争を助長し、地域の緊張を高める恐れがあると考え、自制してきた。こうした深慮はなくなってしまったのか。

自民が公明党と連立政権を組んでいた頃は、公明が一定のブレーキ役を果たした。高市政権では逆に維新がアクセルを踏んでいる。

武器の輸出先と手続きにも問題点が多い。

提言は防衛装備品を殺傷・破壊能力がある武器と、それ以外の非武器に分類した。防弾チョッキなどの非武器は輸出先に制約を設けない。

武器の輸出先は日本と秘密保護などに関する協定を結んでいる国に限定する。現在は米国、英国、オーストラリアなど18カ国が署名している。

戦闘中の国への輸出は原則不可としながらも、例外として「わが国の安全保障上の必要性を考慮して特段の事情がある場合」を挙げた。同盟国や同志国が紛争当事国になった場合の支援を想定しているとみられる。

納得できないのは、個別の武器輸出の可否を国家安全保障会議（NSC）で審査し、決定する過程だ。

国会の関与や閣議決定がなく、政府の判断に委ねることになる。これでは危うい。

武器輸出が際限なく拡大することがあってはならない。そのためには、国民の代表である国会の関与を含め、厳格な歯止め策と事前審査が欠かせない。

今国会で首相は、野党議員から国会の関与について問われると「装備移転の許可は行政権に含まれる。NSCの厳格審査を経て政府が主体的に行っていく」と述べた。再考を求めたい。

防衛装備移転三原則の運用指針の見直しが、国会での法改正といった手続きがなく、政府の判断で決定できることも看過できない。

安全保障政策は国際社会における日本の立場に関わる。常に慎重で多角的な議論を心がけたい。政府と与党の意向だけで転換すべきではない。

武器輸出も同様だ。開会中の国会で徹底的に議論してもらいたい。