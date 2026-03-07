昭和学園高（大分県日田市日ノ出町）の3年生、平山彩香さん（18）＝福岡県久留米市＝が、日本情報処理検定協会が主催する検定試験のうち8種目で1級合格を達成し、協会の会長特別賞が贈られた。同校では8種目での1級合格者は初めてで、県内では3年ぶり。4月から大学に進む平山さんは「自分で定めた目標を達成できた。これからの自信になる」と笑顔を見せる。

日本情報処理検定協会は、情報機器の活用力向上などを目的に、文書デザインやホームページ作成、文章入力スピード、プログラミングなど、実務向け種目の検定試験を実施している。コンピューター部に所属する平山さんは、1年生の終わりに「8種目での1級合格」を目標に掲げ、部活動で本格的な練習を始めた。

練習の場は、放課後の情報処理室。パソコンを使って文書入力や、決められた時間でのタイピングなど各種目の対策に時間を費やした。順番に1級をクリアして昨年末、8種目の挑戦となったホームページ作成の検定試験は、大学受験の時期に重なったが、両立して勉強しながら、いずれも見事に合格を勝ち取った。

2年がかりで8種目での1級合格を果たした平山さんを、学校も改めてたたえた。コンピューター部顧問の桑野暢教諭（36）は「これまで3、5種目の合格者はいたが、これだけ多種目での合格は誇らしい。熱意があってこそ」とたたえる。

今春、平山さんは別府大文学部に進学する。将来は学芸員を目指し、歴史に関心がない人にもその面白さを伝え、興味を持ってもらえるようになることが目標という。「今回、各種目で合格して自信もついた。簡単ではないと思うが、学芸員の資格もぜひ取得したい」と意気込む。

（稲葉光昭）