熊本市は、JR熊本駅新幹線口のロータリーなど駅前広場の再整備に3月着手する。休日などに発生する渋滞を解消する狙いで、一般車専用の進入ルートを新設するなどして「現状の1・6倍の車両利用に対応できる」（同市）という。工事は工区を移動させながら、車両が通行できるエリアを確保しつつ進める。完成は2028年度末の予定。

現在の広場は、九州新幹線が全線開通した15年前に供用開始。市は22年度から再整備に向けて動き出しており、全線開通から11年で再整備を迫られていた形だ。4日の記者会見で、市は「JRの乗客伸び率や将来交通量の推計などから策定した計画だったが、商業施設、マンション建設など周辺環境が大きく変化した」と説明した。

駅前広場は現在、ロータリー中央に一般車向け駐車場（19台分、20分以下無料）、団体客用のバス乗降場、タクシーの待機場がある。一般車の一時停車用スペースは5台分で、駐車場も含めて空くのを待つ車が並び、渋滞の主な要因となっている。駐車場は買い物など送迎以外の利用も多いという。

計画では一般車の駐車場は廃止。ロータリーへの進入路に加えて、新設する一般車専用ルートは線路北側沿いから出入りする。停車スペースを専用ルート側に5台分、ロータリー側に10台分を設ける。停車エリアの前後にゲートを設置、停車時間が一定時間を超えると退出する際、料金を支払う仕組みで、短時間の利用を促す。ロータリー中央のバス乗降場とタクシー待機場をこれまで通り設ける。

これによって1時間当たり290台の利用が可能となり、過去の市調査で最多だった19年度調査の台数比で1・6倍になるという。事業費は14億円。白川口側の一般車用駐車場（27台分）は維持する。

