熊本県天草市本渡町の保育士で絵本作家の金子順子さん（63）が、昨年10月に訪れた韓国での体験をつづったエッセー集「はじめての海外、韓国へ テレビの向こうに、暮らしの手触りを探しに」を自費出版した。62歳で初めて体験した海外。「観光を目的とした旅行記ではなく、現地で感じた暮らしの空気や人との距離感を書いた。年齢を理由にためらっている人が、一歩踏み出すきっかけになれば」と話している。

金子さんは、インターネット放送局天草テレビのスタッフとともに、韓国のテレビ局TBCが制作するドキュメンタリー番組に招かれ、撮影に参加。番組は少子高齢化や地方消滅をテーマに、大邱市や楓井里（プンジョンリ）と呼ばれる周辺の農村部などを約8日間かけて取材した。

言葉が通じない環境や長時間の移動、家に残してきた猫のことなどに不安を抱きながらも、地域で暮らす人々の温かなもてなしに触れた。永川市にある国公立「グムホ保育園」では、自身の絵本と紙芝居の読み聞かせを行い、子どもたちや保育士と交流を深めた。「言葉を超えて気持ちが通じる瞬間だった」と振り返る。

帰国後、こうした初めての海外体験を記録として残そうと執筆を始め、エッセー集としてまとめた。韓国の地方を訪れ、現地の人々と交流した経験を通して、暮らしや地域の在り方に思いを巡らせたという。

B5判、37ページ。1760円。市内の書店のほか、アマゾンジャパンの通販サイトで購入できる。

（金子寛昭）