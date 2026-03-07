今年のニューイヤー駅伝に出場した三菱重工マラソン部（長崎市）に所属する井上大仁選手（33）と吉岡遼人選手（27）によるランニング教室が2月28日、同市野母町の「長崎のもざき恐竜パーク体育館」であった。市内から小中学生の親子連れ40人が参加し、トップランナーの練習法や走り方を学んだ。

井上選手は同部で取り入れている体幹トレーニングを実際にやって見せ、「体のいろんな部分を動かせる状態を作って練習に臨んでいる」と話した。吉岡選手は脚の動かし方を教え、「両足のバランスを意識して体全体を動かそう」と呼びかけた。

井上選手と参加者が20メートルのシャトルランで競う場面も。リタイアが相次ぐ中、井上選手が130回（2・6キロ）を記録すると拍手が上がった。2選手は、恐竜パークの周辺1・2キロを子どもたちと一緒に走って締めくくった。

2028年ロサンゼルス五輪代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を獲得している井上選手は「子どもたちに走る楽しさが根付いてほしい。応援もしてもらい、今後の原動力になった」と話した。

（貞松保範）