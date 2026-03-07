福岡県大川市酒見の風浪宮参集殿で、日展特別会員で現代工芸美術家の佐藤好昭（こうしょう）さん（73）＝福岡市＝の土人形約40点と日本画約20点を展示した「古典と現代の間（はざま）に」が開かれている。1800年以上の歴史がある風浪宮の初代宮司、阿曇（あづみ）磯良丸（いそらまる）をかたどった人形（高さ約70センチ）など神社ゆかりの作品や日展出展作が並ぶ。10日まで。入場無料。

日本古代の物語をテーマに創作する佐藤さんは、板絵を奉納するなど風浪宮とつながりがある。今回の作品展は「風浪宮百年の杜記念事業」の一環として開催し、展示作を販売して売り上げの一部を絵馬殿の大絵馬の製作費などに充てる計画。

「木花佐久夜毘女（このはなさくやひめ）」（高さ約40センチ）など色鮮やかな土人形のほか、桜を描いた板絵や磯良丸の人形など風浪宮に奉納した作品も展示している。佐藤さんは「神社での個展は初めて。人形はその時代の色合いを忠実に再現している。古代と風浪宮との親和性を感じられ、作品が生きている」と来場を呼びかける。午前10時〜午後5時（入場は午後4時半まで）。

（河野潤一郎）