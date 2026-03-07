戦前から戦後にかけての子ども用茶わんの図柄から当時の世相を知る企画展「手のひらのなかの戦争」が4月19日まで、北九州市小倉北区の北九州市平和のまちミュージアムで開かれている。今月8日午後2時からは、展示品の寄贈者が思いを語るトークもある。

展示されている飯茶わんなど51点には、当時流行していた童謡の一場面などが描かれている。同じ「桃太郎」をモチーフにしていても、戦時中になると動物が鉄かぶとや銃を身に付けているなど、世相が色濃くにじむ。水谷桃子学芸員は「茶わんを通じて各時代の人々の生活を知り、戦争について考えてもらえれば」と話す。

収集したのは、沖縄県名護市の宮崎修一さん（85）。骨董（こっとう）市で子ども用の茶わんを見かけた際に「子どもの手のひらの中にも戦争が表れていた」と衝撃を受けて集め始め、「多くの人に見てほしい」と2019年、同ミュージアムの開館準備をしていた市に寄贈した。8日の宮崎さんによるコレクション紹介は、入館料のみで誰でも参加できる。28日には水谷学芸員によるギャラリートークもある。

（内藤梨花）