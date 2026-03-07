佐賀市清掃工場（同市高木瀬町）の排ガスから二酸化炭素（CO2）を分離回収して販売する事業に取り組んでいる佐賀市は、国内企業と連携し、炭酸飲料やドライアイスなどで必要な液化CO2の供給事業に乗り出す。市はこれまで野菜や花、藻類などの培養を行う企業に清掃工場から回収したCO2を「気体」として販売してきた。新事業ではCO2を「液体」化することで気体では難しかった遠隔地への輸送、販売ができるようになり、販路拡大を図る。

市は2月27日、伊藤忠商事（東京）、伊藤忠工業ガス（同）、日本液炭（同）の3社と覚書を締結し、産業用CO2を安定調達する新たなモデル事業の構築を目指すことを確認。市GX推進課によると、液化したCO2は炭酸飲料やドライアイス、食品、工場用途などで需要がある一方、国内の供給が追い付いていない現状があることに着目したという。

覚書では、販売や物流、貯蔵などの分野でそれぞれの情報や技術を生かすため4者の主な役割を明記。佐賀市は清掃工場の設備やCO2に関する情報提供をする▽伊藤忠商事や伊藤忠工業ガスは需要ニーズを踏まえた物流や販売方法の検討を担う▽日本液炭はCO2の液化や出荷設備に関する技術を共有する−などとした。詳細は今後4者で詰めていく。

同課の田中和之課長は「市単独では難しかった液化事業に一歩踏み出せた。4者で協力し、佐賀発のカーボンリサイクルモデルをつくり全国に普及させたい」と話した。

清掃工場は2016年、ごみを焼却した際に発生する排ガスからCO2だけを分離回収する設備を稼働させた。清掃工場に最先端の設備を導入し、CO2の販売を行うのは国内で佐賀市が唯一。販売額は20年度が過去最高で約900万円だったが、24年度は約570万円となっており、利用促進が課題となっていた。

（竹中謙輔）