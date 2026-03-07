本来は食べられるのに捨てられてしまう食品、「フードロス」。その量は全国で年間464万トンにのぼり、大きな社会問題となっています。「もったいない」を減らして、必要な人へ。岡山県吉備中央町を拠点にフードロスの削減に取り組む男性がいます。その思いとは。

【写真を見る】黄色いワゴンでフードロス削減に取り組む男性の思い カフェ経営と2足のわらじで5年間「食品は人を前向きにする」【岡山】

午前5時 廃棄される食品を受け取りに出発

（車のエンジン音）

（成田賢一さん）

「おはようございます。（Q．いつもこの時間から活動を？）そうですね、曜日によってはこの時間から活動しています。時間が読めるんですよね、朝の通勤ラッシュを避けていたらこの時間が一番スムーズにいくと思います」

午前5時。凍てつくような寒さの中、出発の準備をする成田賢一さん。フードロスの削減に取り組むNPO法人ジャパンハーベストの理事長です。この日は、前日までに近くの農家から譲り受けた規格外の野菜などを保冷車に積み、吉備中央町を出発しました。

（成田賢一さん）

「食品が人を笑顔にしたり、喜ばせたりするのを私は感じているので、いったい社会にとって何ができるのかなと模索しながら」

向かった先は、岡山市内のスーパー。こうした小売店などを巡り、廃棄される予定だった食品を受け取ります。

（成田賢一さん）

「お待たせしました。ちょっときょう多いんですけど。牛乳が多いんで。お願いします」

「ありがとうございます」

（成田賢一さん）

「まだ（賞味）期限はあるけれども、販売をするタイミングを逃したとか、そういう残ったものも私たちはいただいています」

この日、成田さんは、活動に協力してくれている同じ系列のスーパー4店舗を回りました。

東の空が明るくなり始めたころ、回収作業は完了。集めた食品は約55キロにのぼりました。

（成田賢一さん）

「ちくわがあったり、かにかまがあったり、温めたら食べられるクリームシチューがきょうはきました。大体平均このくらいです」

提供先はホームレスを支えるNPO法人 子ども食堂や生活困窮家庭にも

いま、大きな社会問題となっている「フードロス」。農林水産省によりますと、その量は全国で年間464万トン。

1人当たり毎日、おにぎり1個分を捨てているともいわれています。まだまだ食べられる食材などの回収を終え、成田さんが向かったのは…。

「こういうのとかいりますか？」

「ありがとうございます。助かります」

「白菜・・・」

「あ、ほしいです。ありがとうございます」

「ラーメン・・・」

「あ、ほしいです。助かります」

「クリームシチュー・・・」

「もう、とっても助かります」

「（Q.いらないものはない？）そうですね。もうできるだけ」

「フードロス削減の活動にも沿うと思うんですけど、無駄なくうまく循環していけたら」

この日、成田さんは、ホームレスの社会復帰を支えるNPO法人「岡山きずな」に食品を寄付しました。このほか、別の支援団体などを通して、子ども食堂や生活困窮家庭にも届けられています。

（岡山きずな 川元みゆきさん）

「（Q．これだけ必要としている方がいる？）本当に物価高騰の影響か、とても多いです、最近支援依頼が。すぐに在庫が無くなるのでとても助かります」

5年前に始めた2足のわらじ 食品を提供してくれる店舗は123に

早朝にジャパンハーベストの予定を詰め込む成田さん。そこにはある理由が…。

（成田賢一さん）

「カフェの店主ですので、カフェをオープンします。11時から15時まで」

活動のあい間、再び、吉備中央町へと戻ります。

飲食店の営業とジャパンハーベスト。2足のわらじを約5年間続けています。

（成田賢一さん）

「大変と思ったことはないですけどね。料理を提供するじゃないですか。そこでお客様が喜ぶ表情を浮かべるのを知っていますので、食糧支援についても皆さんが喜んでいただけるかなと思ってやっていますから」

こうした成田さんの活動に感銘を受ける人も多く、支援の輪は少しずつ広がっています。

食材を提供してくれる企業は、活動開始当初の1店舗から13法人123店舗にまで増えました。

（廣榮堂 小西祐貴さん）

「自分の足、自分の手で運んでいるというところに非常に感銘を受けて、あとは熱意を直接伝えていただいたので、お願いしようかなと。

お子様に食べていただける機会になっているのでそこは非常にありがたく感じています」

「食品は人を前向きにする」 黄色いワゴンはきょうも

当初は、成田さん1人で始めたジャパンハーベストですが、今ではメンバーは約30人に。

岡山・香川・広島の3県で、昨年末までに約137トン、27万5,610食分の食品を寄付してきました。

こうした活動が認められ、持続可能な人と食との関係を作った団体などに贈られる農林水産省の「食と農をつなぐアワード」で、個人として初めて表彰されました。

自身が携わる飲食業などを通して食が人に与える可能性を身をもって体感したことが活動の原点と語る成田さん。

貧困など、さまざまな理由でその可能性が狭められている人を少しでも減らしたいと話します。

（成田賢一さん）

「食品は人を前向きにしたり、心と心が通い合う一つのきっかけになると思っていますので、どんどん私たちは仲間を広げていって、地域も広げていってより多くの方が食を通じて前向きになったり、何かに挑戦してみようとなったりすればいいなと思って活動を続けます」

「もったいない」を減らして必要な人の元へ…。成田さんの思いものせ、黄色いワゴンはきょうも走り続けます。