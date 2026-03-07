Àî¤ÈÀ¸¤¤ëÅ·¥±À¥²¹Àô¡¡½Õ¤ÎÆüÅÄÆÃ½¸æ¡¡·öÓäÎ¥¤ì¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¡¡¶ì¶¾è¤ê±Û¤¨Ì¤Íè¤Ø
¡¡¶ê¼îÀî±è¤¤¤ËÎ¹´Û¤ä¾¦Å¹¤¬´ó¤êÅº¤¦Å·¥±À¥²¹Àô³¹¡ÊÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¡Ë¡£Àî¤Î²»¤¬Àä¤¨¤º¶Á¤¯¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¿Í¡¹¤¬ÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤òµá¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¡£Ìó1300Ç¯Á°¤Ë³«Åò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÊÌÉÜ¡¢ÅòÉÛ±¡¤ÈÊÂ¤ÖÂçÊ¬»°Âç²¹Àô¤Î°ì¤Ä¡£ÆüÅÄ»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¤Û¤É¤ÎÅò¤Î³¹¤òË¬¤Í¤¿¡£¡Ê¸¶¸ýºù»Ò¡¢·ê°æÍ§Íü¡Ë¡ú¡Ö½Õ¤ÎÆüÅÄ¡×¼Ì¿¿ÆÃ½¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ú
¡¡²¹Àô³¹¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ï¡¢Àî¤Ë²Í¤«¤ë¿ÍÆ»¶¶¡ÖÀÖ¤¤¤Ä¤ê¶¶¡×¡£Î¹´Û¤ÎÀ®Å·³Õ¤ØÂ³¤¯¶¶¤òÅÏ¤ë¤È¡¢Î²²«¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤Û¤Î¤«¤ËÉº¤¤¡¢·ö(¤±¤ó)Óä(¤½¤¦)¤òÎ¥¤ì¤Æ²¹ÀôÃÏ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÀîÌÌ¤ËÅò±ì¤¬Î®¤ì¤ë¡Ö±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¡¢»¶ºöÃæ¤Î½ÉÇñµÒ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬¼¡¡¹¤ËÂ¤ò»ß¤á¤Æ¤Ï¡¢¾Ð´é¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Àî´ß¤Ë¤Ï¡¢¶ê¼îÀî¤ÎÀîÄì¤«¤éÊ¨¤½Ð¤¹¸»Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶¦Æ±ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬¤¢¤ë¡£´äÁÈ¤ß¤ÎÍáÁå¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ò¶ê¼îÀî¤¬Î®¤ì¡¢Ìî¼ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¡£½é¤á¤ÆÆþÍá¤¹¤ë¤È¤¤Ï¾¯¤·Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¿ÀÅÄÅò¡×¤È¡ÖÌô»ÕÅò¡×¤ÏÅò¤¢¤ßÃå¤òÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤«¤éË¬¤ì¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÅò¤ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ¤ê¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤Î·Á¤ò¤·¤¿ºÇÃæ¡Ö¤·¤¤¤¿¤±¤Ã»Ò¡×¤ä¡Ö¤½¤Ðñ½(¤Þ¤ó)Æ¬(¤¸¤å¤¦)¡×¤¬Ì¾Êª¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ÖÅÄÂå²°¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤âÎ©¤Á´ó¤ë²¹Àô³¹¤ÎÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£4ÂåÌÜ¤ÎÅÄÂå·¼²ð¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ï¡¢¸áÁ°8»þÈ¾¤Î³«Å¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁáÄ«¤«¤é»Å¹þ¤ß¤ËÎå¤à¡£¡ÖÅ·¥±À¥²¹Àô¤ËÍè¤Æ¡¢¹Ô¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Û¤ÜÇ¯ÃæÌµµÙ¤ÇÅ¹¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿©¤ÙÊâ¤¤Ç¤¤ë²¹Àô³¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ÅÄÂå¤µ¤ó¤Ï¿·¤·¤¤²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥¢¥Ò¥ë¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¤¢¤Ò¤ëàè(¤³)àá(¤Ï¤¯)Åü¡×¤ä¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¤Ç¤ó¤×¤óÊ´¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¡ÖÅ·¥±À¥¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ê¤É¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¾¦ÉÊ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¼«¿È¤Î¹Í°Æ¡£¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¹Àô³¹¤Ë¤Þ¤¿Íè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡ÅÄÂå¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢º´Æ£Î¶(¤ê¤ç¤¦)¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬±Ä¤à¡ÖÎ¹´Û¤Ò¤¿¤ä¡×¤ÏÁÏ¶ÈÌó90Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¡£Ìó80ÅÙ¤Î¸»Àô¤¬Í¯¤½Ð¤ë¤¿¤á¡¢Î¹´Û¤Î³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÀÐ±±¤Ç²¹Àô¤¿¤Þ¤´¤òºî¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²¹Àô¤ÏÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ÍáÁå¤ÎÅò¤ò¼ê¤Ç¤¢¤ª¤°¤È¡¢Çò¤¤Åò¤Î²Ö¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉñ¤¦¡£¡ÖËèÆüÁÝ½ü¤·¤Æ¤âÍâÄ«¤Ë¤Ï¤Þ¤¿Éâ¤«¤Ö¡£¤½¤ì¤¬Å·¥±À¥²¹Àô¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡£Åò¤Î²Ö¤Ë¶Ã¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍµÒ¤«¤é¡Ö±ø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬Å·Á³²¹Àô¤Î¾Ú¤·¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·¥±²¹Àô³¹¤Ï¡¢¤½¤Î²º¤ä¤«¤Ê¾ð·Ê¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë»îÎý¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£2020Ç¯7·î¤Î¶å½£¹ë±«¤Ç¶ê¼îÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¹´Û¤äÅ¹ÊÞ¤¬¿»¿å¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ºÆ½ÐÈ¯¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÅ·¥±À¥²¹ÀôÌ¤ÍèÁÏÂ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê¤¢¤Þ¤ß¤é¡Ë¡£ÂåÉ½¤Î¶áÆ£¿¿Ê¿¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Ï16Ç¯¤ËÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤È¤·¤Æºë¶Ì¸©¤«¤é°Ü½»¤·¡¢Ç¤´üËþÎ»¸å¤â²¹Àô³¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¼«¿È¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥Ê¥«¥Õ¥§¤âÂùÎ®¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤À¤±¤¬Éü¶½¤·¤Æ¤â¡¢³¹¤Ë¸µµ¤¤¬Ìá¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤ËËÛÁö¤·¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤¤¤Ä¤ê¶¶¤â¹ë±«¤Ç°ìÉô¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢21Ç¯6·î¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡£Éü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ç¡¢À®Å·³Õ¤Î½÷¾(¤ª¤«¤ß)¸Å²ìÎ±(¤ë)Ì¦(¤ß)¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Ä¤ê¶¶¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£Ç¯¡¹ÎØ¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÌó40Å¹¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡21Ç¯¤ËÅÄÂå¤µ¤ó¤äº´Æ£¤µ¤ó¤é¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÅ·¥±À¥²¹Àô¤Ä¤Ê¤°²ñµÄ¡×¤¬È¯Â¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·Ê¾¡ÃÏ¡¦ºùÂì¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤äÀîÍ·¤ÓÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿´ë²è¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÂÚºß·¿´Ñ¸÷¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶áÆ£¤µ¤ó¤ÏÇ¯Æâ¤Ç¤¢¤Þ¤ß¤é¤Î³èÆ°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÖÉü¶½¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éü¶½¤ÎÃÊ³¬¤Ï½ª¤¨¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¼«Î©¤Î»þ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¶È¤äÄ©Àï¤ÇÅ·¥±À¥²¹Àô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡²¹Àô³¹¤Ïº£¡¢Å¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë±«ºÒ³²¸å¤ËÂçÊ¬¸©¤¬·×²è¤·¤¿¶ê¼îÀî³ÈÄ¥¹©»ö¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤éËÜ³Ê²½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤À¡£Àî±è¤¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤äÌ±²È¤Î°ÜÅ¾¤¬¿Ê¤ß¡¢°ÂÁ´À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿·Ê´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£¡Ö¤ä¤±¤ó¤³¤½¡¢º£´èÄ¥¤é¤ó¤È¡×
¡¡Åò±ì¤Ïº£Æü¤âÎ©¤Á¾å¤ê¡¢¿Í¡¹¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤³¤Î³¹¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£