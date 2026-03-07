山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）3月3日（火）の放送は、新潟発のアイドル・ユニット NegiccoのNao☆さん、Meguさんが登場！ ここでは、4月26日に開催されるワンマンライブ「Negicco 2026 live：Make Up Prelude supported byサトウ食品」について伺いました。

（左から）Nao☆さん、パーソナリティの山崎怜奈、Meguさん

れなち：Negiccoの皆さんは、3人揃っての再始動を記念したワンマンライブ「Negicco 2026 live：Make Up Prelude supported byサトウ食品」を4月26日（日）にSpotify O-EASTで開催します。第2子を出産されてお休み中だったKaedeさんが活動再開されまして、それを記念したワンマンライブということですけれども、どんなライブになりそうですか？Nao☆：もう3人揃ってアルバムをリリースしたり、新曲も出したりしているので、それを引っさげて今のNegiccoを見せていけたらなっていう気持ちでいますし、Kaedeも久しぶりに歌って踊るのをすごく楽しみにしているので……。Megu：3人揃ったNegiccoをぜひ楽しみにしていただければと思います！れなち：お2人も、今まで（出産で）1回休んでから復帰する、みたいなことを経験されているじゃないですか。何かアドバイスを送ったりしているのですか？Nao☆：でも、このあいだKaedeが踊っているのを見たんですけど、全然ブランクがない感じがして。私が復帰したときは、もっと産後ボケみたいになっちゃって、思い出せないことも多かったんですけど、さすがだなっていう風に思いました。Megu：頭がいいからね〜。れなち：頭がいいし、全然しゃかりきに踊れている！ みたいな。Nao☆：そうなんです！れなち：かっこいい〜！Megu：年下なんだけどね（笑）。頼もしいです。れなち：一緒に長く続けられていると、年齢差とかも分からなくなっていくというか、馴染んでいきますよね。Megu：そうですね、私たちはNao☆のほうが1歳年上なんですけど、いつの間にか敬語も使わなくなって、もう“幼なじみ”みたいな感じになっちゃってますね。れなち：だって、今年で活動開始から23周年を迎えますもんね！ 23年ってもう……子どものときからってことですか？Nao☆：MeguとはNegiccoをやる前からずっと友達なので。Megu：小学校のときから一緒だもんね。Nao☆：年数的には人生の半分以上一緒にいます（笑）。れなち：うわー！ でも、そのときはアイドルグループを結成して、その活動が長く続いて、しかも、その途中で結婚したり、子どもを産んだり……みたいな未来は全然想像してないですもんね？Megu：そうですね。お互いの子どもたちを会わせて遊ばせる、なんて未来は想像もしていなかったけど、不思議な巡り合わせで。Nao☆：うれしいよね。Megu：うん、うれしいですね。



