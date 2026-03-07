ＩＭＭ通貨先物３月３日主要国通貨　円が売り越しに転じる
円　16575枚の売り越し 28114枚減少し売り越しに転じる
ユーロ　136498枚の買い越し 20358枚の買い越し減
ポンド　72686枚の売り越し 15614枚の売り越し増
スイスフラン　41283枚の売り越し 97枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　4989枚の売り越し 3200枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ３月３日主要国通貨　円の売り越し増加
円　42672枚の売り越し 13049枚の売り越し増
ユーロ　21992枚の売り越し 21588枚の売り越し増
ポンド　29947枚の買い越し 10743枚の買い越し減
スイスフラン　4253枚の買い越し 371枚の買い越し増