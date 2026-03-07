ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加

リンクをコピーする みんなの感想は？

ＩＭＭ通貨先物３月３日主要国通貨 円が売り越しに転じる

円 16575枚の売り越し 28114枚減少し売り越しに転じる

ユーロ 136498枚の買い越し 20358枚の買い越し減

ポンド 72686枚の売り越し 15614枚の売り越し増

スイスフラン 41283枚の売り越し 97枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 4989枚の売り越し 3200枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ３月３日主要国通貨 円の売り越し増加

円 42672枚の売り越し 13049枚の売り越し増

ユーロ 21992枚の売り越し 21588枚の売り越し増

ポンド 29947枚の買い越し 10743枚の買い越し減

スイスフラン 4253枚の買い越し 371枚の買い越し増

外部サイト